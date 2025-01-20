До конца года на левобережье Астаны появится травмпункт

Здравоохранение,Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом сообщили в акимате, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Астане идет строительство нового приемно-диагностического комплекса (ПДК). Ввод в эксплуатацию медицинского комплекса планируется до конца текущего года.

«Данный комплекс объединит два корпуса - клинический и акушерский Городской многопрофильной больницы №2, что позволит принимать всех пациентов в одном общем приемном покое» , - сказала руководитель Управления здравоохранения столицы Алия Рустемова.

По словам Алии Рустемовой, в новом медицинском объекте будут расположены травматологический пункт для жителей левобережья города, ведь как известно, сейчас в городе функционирует только три взрослых травмпункта на правом берегу.

Поток пациентов в приемном покое будет регулироваться по системе triage: сортировка пациентов и оказание оперативной медицинской помощи (будет располагаться на 1-2 этажах).

«Предварительная расчетная нагрузка составит порядка 900 обращений в сутки. Здесь же предусмотрены операционные залы, где будут проводиться операции экстренным пациентам. Операционные будут оснащены современным оборудованием. Также в ПДК будут установлены КТ, МРТ и ангиограф», - добавила глава ведомства.

По данным управления, будет установлена новая PACS система, с ПО – искусственным интеллектом, который послужит дополнительным инструментом для врачей-рентгенологов.

Планируется открытие дополнительного отделения реанимации на 14 койко-мест. В приемном покое будет разделение на желтый и красные потоки: шоковая палата на 14 мест, и общего направления на 14 мест. Также будет предусмотрено открытие двух отделений на 70 коек- мест.

#Астана #столица #травмпункт

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