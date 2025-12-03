Добро без громких лозунгов и камер Благотворительность 3 декабря 2025 г. 4:00 6 Раушан Бостанова В предновогодней суете волшебником может стать каждый фото из архива Константина Хоменко Благотворительность – не профессия, не способ самовыражения и уж тем более не реклама. Это зов сердца, состояние души, осознанность. Полагаясь на эти принципы, живет и герой этой статьи – алматинец Константин Хоменко. Его история – живое доказательство того, что добро способно творить чудеса и менять жизни людей, даже если все началось... с утраты. Это случилось много лет назад. В один день два друга Константина потеряли самых близких людей: один – мать, другой – трехлетнего сына. – Тогда, стоя на кладбище, я поймал себя на мысли, что рано или поздно всем нам приходится хоронить родителей… Но хоронить своего ребенка?! Это самое страшное, что может случиться в жизни. Даже заклятому врагу такого не пожелаешь, – вспоминает он. Что изменилось с тех пор? Со временем печальные воспоминания отошли на второй план. И теперь в ноябре Константин, напротив, с головой уходит в светлые хлопоты о своих подопечных. Пока другие только лишь начинают строить планы на предстоящий Новый год, наш герой и его друзья уже погрузились во всю эту суету: письма Деду Морозу, коробки, пакеты, плюшевые медведи, велосипеды, электронные игрушки, книги и долгожданные плейстейшены. Все это – для детей с тяжелыми заболеваниями. Подарками заполняются конференц-залы, фойе. При этом царит строжайший порядок. Подарки распределяют по спискам, чтобы никто из детей, особенно те, кто прикован к больничной кровати, не остался без своего маленького чуда. Первый благотворительный проект Константина Хоменко «Твори добро», основанный при Алматы Менеджмент Университете (ALMAU), работает уже 16 лет. Проект объединил преподавателей, студентов, друзей и многих неравнодушных людей, готовых помогать без выгоды, от чистого сердца. К слову, у Константина надежный тыл: супруга, трое сыновей, родители, сестра с мужем и, конечно, друзья. Они рядом с первого дня – поддерживают, помогают, верят. И именно благодаря им, убежден мой собеседник, добро обрело крылья и стало живым, деятельным, настоящим. – Сначала были небольшие поездки с ребятами из детских домов: прогулки, походы в горы, в пиццерии, небольшие праздники. А потом эти дети выросли – и началась новая глава: помощь подросткам из Дома юношества, – рассказывает Константин Хоменко. Тогда он помогал им освоиться в самостоятельной жизни: устроиться на работу, найти жилье, в общем, поверить в свои силы. В итоге сегодня у многих из тех ребят – работа, дети, семья. Со временем путь привел Константина к первому и пока единственному в Казахстане детскому хоспису «Я с тобой». И помощь приобрела особый смысл. Позже к хоспису подключились другие организации: фонд социального развития «Арғымақ» и центр поддержки матерей «Арғымақ», центр поддержки детей с тяжелыми заболеваниями и членов их семей «Домики Жақын Жандар», а также несколько семей с очень маленьким достатком и те, где воспитывают детей с особыми потребностями. Сегодня под опекой команды Хоменко – десятки детей и семей. Всем им организована помощь – лекарства, зимнее топливо, одежда, игрушки. И все это бескорыстно, без громких лозунгов и камер. Благотворительность – это не только добро и улыбки. Она требует внутренней стойкости. – Самая большая сложность – недоверие, – признается Константин Хоменко. – Иногда нас сравнивают со скандальными историями благотворительных фондов. Но мы просто продолжаем стучаться во все двери. Мир не без добрых людей. И правда, порой даже одно доброе слово становится точкой опоры, обычная фраза поддержки уже для кого-то – свет, который дает силы жить, бороться и не сдаваться. Но есть и другая сторона. О ней говорить сложнее всего. Там, где заканчиваются слова, где боль – без краев... – Когда видишь усталые глаза больных деток, готов сам оказаться на их месте, лишь бы они не страдали, – продолжает он, и эти слова звучат словно клятва человека, однажды увидевшего то, что навсегда изменило все его взгляды. В тот день, много лет назад, на тех самых похоронах, Константин четко осознал: жизнь может оборваться в любую минуту. И если ты способен сделать ее чуть светлее – значит, это твой долг. Пусть даже для одного ребенка. Пусть даже на один день. У Константина нет привычки афишировать проекты. Он не стремится к признанию, не коллекционирует благодарственные письма, не публикует отчеты в социальных сетях, чтобы доказать кому-то свои намерения. Добро, убежден он, должно исходить от сердца – и не превращаться в обязательство: – Пусть для кого-то эта подаренная игрушка – мелочь. Но когда ты слышишь радостные голоса детей, видишь их счастливые глаза, то понимаешь: это не просто подарок. Это и есть настоящие моменты счастья, когда, несмотря на боль, чья-то жизнь загорается яркими красками. Константин Хоменко видел не раз, как семьи с «тяжелыми» детками живут буквально на грани – моральной, финансовой, человеческой. И понял: нельзя оставлять их одних. Рядом должен быть кто-то, кто поверит, подставит плечо, поможет им пережить новый день. С тех пор его жизнь превратилась в цепочку незаметных подвигов. Звонки в аптеку, договоренности с врачами, поездки по домам, согретым углем, купленным на собранные средства. Бесконечные списки подарков, адресов, диагнозов... И каждый год – ожидание Нового года. Как маленького личного чуда. Потому что праздник – это вера. А вера начинает лечить там, где медицина бессильна. По данным казахстанских фондов, ежегодно около 4 000 детей нуждаются в паллиативной помощи. Для многих семей детский хоспис – единственная возможность получить профессиональный уход, психологическую поддержку, внимание. Но для Константина это не статистика. Это лица, улыбки, голоса. Маленькие ладошки, которые сжимают подарок. Усталые глаза мам, которые впервые за долгое время видят, как их ребенок смеется. И это самые дорогие минуты. Он не ждет благодарности, а просто верит в добро и каждый год доказывает, что чудеса случаются. И что иногда они приходят в образе обычного человека, который просто решил, что чужая боль – его боль. И что в мире, где так много вопросов без ответов, у кого-то обязательно должен быть велосипед, кукла мечты, плейстейшен. P. S. Если читатель захочет присоединиться к предновогодней благотворительной акции, со списком необходимых подарков больным детям можно ознакомиться по телефону +7-702-394-22-11 (Константин). Сбор подарков пройдет до 14 декабря 2025 года. #помощь #благотворительность #Константин Хоменко