Благотворительность – не профессия, не способ самовыражения и уж тем более не реклама. Это зов сердца, сос­тояние души, осознанность. Полагаясь на эти принципы, живет и герой этой статьи – алматинец Константин Хоменко. Его история – живое доказательство того, что добро способно творить чудеса и менять жизни людей, даже если все началось... с утраты.

Это случилось много лет назад. В один день два друга Константина потеряли самых близких людей: один – мать, другой – трехлетнего сына.

– Тогда, стоя на кладбище, я поймал себя на мысли, что рано или поздно всем нам приходится хоронить родителей… Но хоронить своего ребенка?! Это самое страшное, что может случиться в жизни. Даже заклятому врагу такого не пожелаешь, – вспоминает он.

Что изменилось с тех пор? Со временем печальные воспоминания отошли на второй план. И теперь в ноябре Константин, напротив, с головой уходит в светлые хлопоты о своих подопечных. Пока другие только лишь начинают строить планы на предстоящий Новый год, наш герой и его друзья уже погрузились во всю эту суету: письма Деду Морозу, коробки, пакеты, плюшевые медведи, велосипеды, электронные игрушки, книги и долгожданные плейстейшены.

Все это – для детей с тяжелыми заболеваниями. Подарками заполняются конференц-залы, фойе. При этом царит строжайший порядок. Подарки распределяют по спискам, чтобы никто из детей, особенно те, кто прикован к больничной кровати, не остался без своего маленького чуда.

Первый благотворительный проект Константина Хоменко «Твори добро», основанный при Алматы Менеджмент Университете (ALMAU), работает уже 16 лет. Проект объединил преподавателей, студентов, друзей и многих неравнодушных людей, готовых помогать без выгоды, от чистого сердца.

К слову, у Константина надежный тыл: супруга, трое сыновей, родители, сестра с мужем и, конечно, друзья. Они рядом с первого дня – поддерживают, помогают, верят. И именно благодаря им, убежден мой собеседник, добро обрело крылья и стало живым, деятельным, настоящим.

– Сначала были небольшие поездки с ребятами из детских домов: прогулки, походы в горы, в пиццерии, небольшие праздники. А потом эти дети выросли – и началась новая глава: помощь подросткам из Дома юношества, – рассказывает Константин Хоменко.

Тогда он помогал им освоиться в самостоятельной жизни: устроиться на работу, найти жилье, в общем, поверить в свои силы. В итоге сегодня у многих из тех ребят – работа, дети, семья.

Со временем путь привел Конс­тантина к первому и пока единственному в Казахстане детскому хоспису «Я с тобой». И помощь приобрела особый смысл. Позже к хоспису подключились другие организации: фонд социального развития «Арғымақ» и центр поддержки матерей «Арғымақ», центр поддержки детей с тяжелыми заболеваниями и членов их семей «Домики Жақын Жандар», а также несколько семей с очень маленьким достатком и те, где воспитывают детей с особыми потребностями.

Сегодня под опекой команды Хоменко – десятки детей и семей. Всем им организована помощь – лекарства, зимнее топ­ливо, одежда, игрушки. И все это бескорыстно, без громких лозунгов и камер.

Благотворительность – это не только добро и улыбки. Она требует внутренней стойкости.

– Самая большая сложность – недоверие, – признается Константин Хоменко. – Иногда нас сравнивают со скандальными историями благотворительных фондов. Но мы просто продолжаем стучаться во все двери. Мир не без добрых людей.

И правда, порой даже одно доб­рое слово становится точкой опоры, обычная фраза поддерж­ки уже для кого-то – свет, который дает силы жить, бороться и не сдаваться.

Но есть и другая сторона. О ней говорить сложнее всего. Там, где заканчиваются слова, где боль – без краев...

– Когда видишь усталые глаза больных деток, готов сам оказаться на их месте, лишь бы они не страдали, – продолжает он, и эти слова звучат словно клятва человека, однажды увидевшего то, что навсегда изменило все его взгляды.

В тот день, много лет назад, на тех самых похоронах, Константин четко осознал: жизнь может оборваться в любую минуту. И если ты способен сделать ее чуть светлее – значит, это твой долг. Пусть даже для одного ребенка. Пусть даже на один день.

У Константина нет привычки афишировать проекты. Он не стремится к признанию, не коллекционирует благодарственные письма, не публикует отчеты в социальных сетях, чтобы доказать кому-то свои намерения. Добро, убежден он, должно исходить от сердца – и не превращаться в обязательство:

– Пусть для кого-то эта подаренная игрушка – мелочь. Но когда ты слышишь радостные голоса детей, видишь их счастливые глаза, то понимаешь: это не просто подарок. Это и есть нас­тоящие моменты счастья, когда, несмотря на боль, чья-то жизнь загорается яркими красками.

Константин Хоменко видел не раз, как семьи с «тяжелыми» детками живут буквально на грани – моральной, финансовой, человечес­кой. И понял: нельзя оставлять их одних. Рядом должен быть кто-то, кто поверит, подставит плечо, поможет им пережить новый день.

С тех пор его жизнь превратилась в цепочку незаметных подвигов. Звонки в аптеку, договореннос­ти с врачами, поездки по домам, согретым углем, куп­ленным на собранные средства. Бесконечные списки подарков, адресов, диагнозов... И каждый год – ожидание Нового года. Как маленького личного чуда. Потому что праздник – это вера. А вера начинает лечить там, где медицина бессильна.

По данным казахстанских фондов, ежегодно около 4 000 детей нуждаются в паллиативной помощи. Для многих семей детский хос­пис – единственная возможность получить профессио­нальный уход, психологическую поддерж­ку, внимание.

Но для Константина это не статистика. Это лица, улыбки, голоса. Маленькие ладошки, которые сжимают подарок. Усталые глаза мам, которые впервые за долгое время видят, как их ребенок смеется. И это самые дорогие минуты.

Он не ждет благодарности, а просто верит в добро и каждый год доказывает, что чудеса случаются. И что иногда они приходят в образе обычного человека, который просто решил, что чужая боль – его боль. И что в мире, где так много вопросов без ответов, у кого-то обязательно должен быть велосипед, кукла мечты, плейстейшен.

P. S.

Если читатель захочет присое­диниться к предновогодней благотворительной акции, со списком необходимых подарков больным детям можно ознакомиться по телефону +7-702-394-22-11 (Константин). Сбор подарков пройдет до 14 декабря 2025 года.