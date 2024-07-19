Добыча природного газа выросла в Казахстане

Энергетика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По итогам января-мая текущего года в Казахстане добыли 10,9 млрд куб. м природного газа в газообразном состоянии, что на 9,4% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что в региональном разрезе 93,2% всей добычи пришлось на ЗКО, где за 5 месяцев 2024 года добыли 10,2 млрд куб. м газа, годовой рост — на 9,8%. В регионах-лидерах также оказались Мангистауская (557,1 млн куб. м) и Жамбылская (128,1 млн куб. м) области.

Кроме того, газ добывали в Кызылординской (33,6 млн куб. м), Восточно-Казахстанской (20,5 млн куб. м) и Актюбинской (7,4 млн куб. м) областях.

По итогам июня текущего года цены для населения на сжиженный газ в баллонах выросли на 9,7% за год, а на газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 9,1%.

Розничная цена природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, составила 30,2 тенге за 1 куб. м, сжиженного — 170,4 тенге за кг. Что же касается сжиженного газа в баллонах, цена за баллон 50 литров составила 4 тыс. тенге.

Среди крупных городов РК самая высокая стоимость природного газа была зафиксирована в Шымкенте (35,9 тенге за 1 куб. м), самая низкая — в Атырау (7,1 тенге).

Сжиженный газ, транспортируемый по распределительным сетям, дороже всего обходился в Караганде (261 тенге за кг), дешевле всего — в Семее (142 тенге). В свою очередь, самая высокая цена на сжиженный газ в баллонах была зафиксирована в Конаеве (5,4 тыс. тенге за 50 литров), самая низкая — в Кызылорде (2,6 тыс. тенге).

Тем временем обеспеченность населения природным сетевым газом в 2023 году составила 53,2%, против 52% годом ранее. Таким видом газа пользовались лишь в 15 из 20 регионов РК. Наибольший уровень обеспеченности наблюдался в Атырауской области: 99,6%. Далее расположились Шымкент (99,4%) и Западно-Казахстанская область (99,2%). Наименьшая обеспеченность природным сетевым газом была зарегистрирована в Карагандинской (0,7%) и Улытауской (2,6%) областях, а также в Астане (13,1%).

По сниженному газу обеспеченность населения составила 28,2%, против 30,2% в 2022 году. В региональном разрезе наибольшие показатели пришлись на Акмолинскую (96,8%), Северо-Казахстанскую (94,8%) и Карагандинскую (67,3%) области, а наименьшие — на Алматы (0,7%), а также на регионы, уже перекрытые обеспечением сжиженным газом, то есть Шымкент (0,8%) и Западно-Казахстанскую область (0,9%).

Ранее глава Минэнерго пообещал, что газификация Астаны будет завершена к 2025 году. Также он отметил, что нигде в мире газ не используется в качестве топлива.

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