Глава Минэнерго - об автогазе: Нигде в мире не используется в качестве топлива

Нефть и Газ
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Дана Аменова
Корреспондент

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев предлагает закрепить стратегическое направление сжиженного нефтяного газа (СНГ) на нефтегазохимию, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Фото: Минэнерго

По информации МВД, в 2023 году количество автомобилей с газовым двигателем составило 582 тыс. единиц или на 18% увеличилось по сравнению с 2022 годом. Из-за низкого уровня цен на сжиженный газ наблюдается переход автолюбителей на данный вид топлива.

«Анализ потребления показывает увеличение спроса на сжиженный газ в разрезе регионов, особенно в приграничных регионах (в связи с низкой ценой по сравнению с соседними государствами). Часть объемов сжиженного газа, распределяемая министерством, направляется промышленным предприятиям, выпускающим нефтехимическую продукцию для развития нефтехимической отрасли. С учетом приведенных фактов наблюдается неизбежный дефицит сжиженного газа, который составляет порядка 20-25%», – проинформировали в ведомстве. 

Как отмечается, в стране функционируют три завода по производству полипропилена и метил-трет-бутилового эфира, использующих в качестве сырья сжиженный нефтяной газ. Общий объем инвестиций составил 2,7 млрд долларов США, создано 1,7 тыс. рабочих мест.

«Также прорабатывается вопрос реализации проекта по производству бутадиена, на который планируется поставка сырья – бутана с тенгизского месторождения. Стоимость проекта составит $1,4 млрд, будет создано 750 постоянных рабочих мест, а также в смежных отраслях до 7 500 рабочих мест. На сегодня имеются проекты по производству алкилата и полипропилена, в которые планируется вложить $300 млн инвестиций и создать 2 тыс. рабочих мест. Для реализации данных инвестиционных проектов необходимо СНГ в объеме 345 тыс. тонн в год», – говорится в пресс-релизе.

Учитывая важность сжиженного нефтяного газа в реализации проектов нефтегазохимической промышленности, в министерстве считают необходимым «в системе госпланирования закрепить стратегическое направление СНГ на нефтегазохимию», а также «разработать алгоритм действий по широкомасштабному освещению необходимости развития нефтегазохимии на базе сжиженного нефтяного газа». 

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