Газификация Астаны будет завершена к 2025 году

Энергетика, Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

18 июля в ходе отчетной встречи с населением Астаны министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Газификация Астаны является одним из приоритетных направлений ведомства. В этой связи ведется активная работа по строительству газораспределительных сетей и обеспечению населения доступом к природному газу.

Строительство сетей будет проводиться в три этапа. При численности населения 1,4 млн человек газификация охватит 300 тыс. человек.

В 2021 году завершено строительство первой очереди и двух пусковых комплексов второй очереди, что позволило более чем 200 тыс. жителям города получить доступ к природному газу. На этот год запланировано завершение второй очереди газификации, а также начало реализации третьей очереди. Строительство газораспределительных сетей продолжается.

На реализацию 3-очереди газификации, которая предусматривает строительство 3-й газораспределительной станции мощностью 350 тыс. м3/час, в текущем году из республиканского бюджета и из средств АО «ФНБ «Самрук-Казына» выделено 10,5 млрд тенге.

«Газификация города Астаны ведется согласно утвержденной Дорожной карте и будет завершена к 2025 году. Все вопросы находятся на постоянном контроле правительства», – резюмировал министр.

В ходе встречи основные вопросы, волнующие граждан, касались перенесения высоковольтных линий передач, газификации, а также бесперебойного электроснабжения. На личном приеме граждан у министра поднимались вопросы электро -и теплоснабжения, а также газификация поселков Кажымукан и Уркер.

В свою очередь Саткалиев отметил, что озвученные проблемные вопросы  взяты на особый контроль и будут решатся поэтапно.

 

#Астана #Минэнерго #газификация

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