Добычу газа в 2024 году увеличат в РК за счет трех месторождений

Энергетика, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании правительства рассмотрены вопросы развития газовой отрасли. О текущей ситуации и прогнозным планам на текущий год доложил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно планам министерства энергетики, по итогам 2024 года в Казахстане добудут 60,5 млрд м3. Рост к объему прошлого года составит 2,3 %.

При этом за I полугодие 2024-го добыто 30 млрд м3 газа, что составляет 50% от годового плана. Основной прирост предусматривается за счет крупных месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.

Ожидается, что производство товарного газа останется на уровне прошлого года – 29,8 млрд м3. За I полугодие произведено 14,9 млрд м3 газа, что составляет 50% от запланированных на текущий год объемов.

«Для потребностей внутреннего рынка в 2023 году было поставлено 19,4 млрд м3. Прогнозный объем потребления на 2024 год составляет порядка 20,9 млрд м3. Планы по производству сжиженного нефтяного газа также остаются на уровне прошлого года – 1,6 млн тонн. На сегодня произведено 0,8 млн тонн или 53,3%», – доложил А. Саткалиев.
#Правительство #газ #добыча

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