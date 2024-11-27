Доходы и поступления от нефти снижаются, трансферты увеличиваются – Мажилис уточнил бюджет

Мажилис, Экономика
16
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в связи с изменением показателей (параметров) республиканского бюджета.

Изменения в Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024 – 2028 годы внесены в части уточнения прогноза параметров бюджета и Национального фонда на 2024 год.

Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2024 год определен в сумме более 14 триллионов тенге с уменьшением на 2 триллиона тенге против утвержденного плана, в том числе уменьшением по налоговым поступлениям на более 3 триллиона тенге.

Уточненный прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд Республики Казахстан на 2024 год определен в сумме 4 триллионов тенге с уменьшением на более 1 триллиона тенге против утвержденного плана.

Уточненный прогноз по поступлениям трансфертов на 2024 год определен в сумме 6 триллионов  тенге с увеличением против утвержденного плана на 2 триллиона тенге.

«Целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан (…) будет направлен на поддержание уровня регионального роста и финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов в условиях рисков снижения темпов роста ВВП», - указано в заключении.

#мажилис #закон #бюджет

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Трудов высокая оценка
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
Сохраняя беспристрастность и объективность
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей
Прошлое как точка опоры для будущего
Учителя региона встретились с международными экспертами
Обещать – не значит сделать?!
Единое время оптимально для общественных систем и инфраструктуры
Продукция отечественных мастеров «мигрирует» в Европу
Лови волну!
Выпущена марка в честь Бибигуль Тулегеновой
Монооперу «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» представили в Астане
Спекулянтов и мошенников отслеживают онлайн
«Қорғау» помогает задерживать водителей-должников
Через зеркало сатиры
Заслуженная награда Женисгуль Даулетовой
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Грустные думки аграрные
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Искренность – сердце искусства
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Дорога всегда прокормит
Здесь растят специалистов XXI века
Президент Венгрии – Токаеву: «Алма» на нашем языке тоже означает яблоко»
О превратностях судьбы, вере и любви
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Читайте также

В каких городах Казахстан и Россия построят ТЭЦ
Новые горизонты для старой шахты
Продукция отечественных мастеров «мигрирует» в Европу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]