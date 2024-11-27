Доходы и поступления от нефти снижаются, трансферты увеличиваются – Мажилис уточнил бюджет

Мажилис на пленарном заседании одобрил Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в связи с изменением показателей (параметров) республиканского бюджета.

Изменения в Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024 – 2028 годы внесены в части уточнения прогноза параметров бюджета и Национального фонда на 2024 год.

Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2024 год определен в сумме более 14 триллионов тенге с уменьшением на 2 триллиона тенге против утвержденного плана, в том числе уменьшением по налоговым поступлениям на более 3 триллиона тенге.

Уточненный прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд Республики Казахстан на 2024 год определен в сумме 4 триллионов тенге с уменьшением на более 1 триллиона тенге против утвержденного плана.

Уточненный прогноз по поступлениям трансфертов на 2024 год определен в сумме 6 триллионов тенге с увеличением против утвержденного плана на 2 триллиона тенге.