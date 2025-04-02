На вернисаж в Национальный центр рукописей и редких книг пришли представители Национального военно-пат­риотического центра Вооруженных сил РК, члены Совета ветеранов Национальной гвардии, учащиеся Военного колледжа им. С. Нурмагамбетова, студенты и школьники столицы.

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– Воинский подвиг и заслуги Бауыржана Момышулы в мирной жизни являются для всех казахстанцев примером патриотизма, – отметил заместитель начальника Национального военно-патриотического центра ВС РК – начальник Военно-исторического музея Даулет Кадыров. – Бауыржан Момышулы, мас­тер стратегии и тактики на полях сражений, запечатлел события Великой Отечественной войны в своих фронтовых тетрадях, а после Победы издал воспоминания.

Среди экспонатов выставки – личный дневник Бауыржана Момышулы, блокнот, в котором полководец вел записи в перерывах между боями, его личная карта, портрет, фотографии, книги о Великой Отечественной войне.

По словам специалистов Центра рукописей, книга Бауыржана Момышулы «За нами Москва» интересна тем, что основана на документальных материалах: в ней нет вымышленных событий и героев, автор старается быть объективным, показывая героизм людей, он не скрывает и трагизма событий, стремится не отступать от жизненной правды. В книге описано, как в нояб­ре 1941 года противник сосредоточил силы под Москвой и намеревался взять столицу, но героизм солдат Панфиловской дивизии разрушил планы немецких захватчиков.

Автор записал: «Кругом грохочут, вздымаясь огненно-черными фонтанами, взрывы артиллерийских снарядов и авиационных бомб, воют мины, свистят пули, горят дома. Впереди мелькают перебегающие из ячейки в ячейку бойцы. С наблюдательных пунктов внимательно смотрят вдаль командиры. На серых полях, прорезанных траншеями, идут жаркие бои...»

Благодаря фронтовым дневникам Бауыржана Момышулы весь мир узнал о бессмертных подвигах солдат из Казахстана, вместе с другими народами Советского Союза отстоявших Москву в грозном 1941-м.