В Атырау завершилась юбилейная казахстанско-российская экспедиция «Урал – река дружбы» – «Жайық – достық өзені», стартовавшая в Оренбурге. В этом году она прошла в 30-й раз по территории Казахстана и в 25-й – в меж­дународном формате, объединив участников из двух стран.

Экспедиция была посвящена 25-летию совместных казахстанско-российских сплавов и прошла в поддержку общенациональной экологической инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан».

Старт экспедиции был дан в Оренбурге во время заседания Российско-Казахстанской комиссии по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал. Там же прошел молодежный форум «Мы + Біз». Марш­рут состоял из трех этапов: участники побывали в Оренбурге, Уральске и Атырау.

История экспедиции началась три десятилетия назад. В непростые 1990-е годы журналисты из Уральс­ка Геннадий Доронин и Александр Зузанов предложили организовать сплав по Уралу с участием представителей творческой интеллигенции. Их целью было привлечение внимания к уникальной природе региона, воспитание экологической культуры и бережного отношения к родному краю.

В своем деле они опирались на опыт экспедиции советских писателей 1929 года. Тогда организатором проекта выступил уроженец Приуралья Валерьян Правдухин. Вместе с женой Лидией Сейфуллиной и писателем Алексеем Толс­тым он прошел по Уралу, а затем рассказал о красоте и богатстве этих мест в книге «Вниз по Уралу». Об уникальной экосистеме реки многие впервые узнавали из его книги.

И вот через многие десятилетия традицию продолжил наш коллега Геннадий Доронин. На страницах «Казахстанской правды» и в передачах областного телевидения он поднимал вопросы сохранения природных богатств и биоразнообразия. Экологическая повестка стала главной темой для всех последующих экспедиций.

Большую роль в развитии проекта сыграла Елена Тарасенко, которая в то время была заместителем акима Уральска, а позднее – депутатом Парламента Казахстана нескольких созывов. Она на протяжении многих лет остается бессменным руководителем экспедиции.

Первые экспедиции повторяли марш­рут, описанный Валерьяном Правдухиным: участники решили сравнить увиденное писателями почти сто лет назад с современным состоянием реки.

В книге Правдухина описывается удивительное рыбное богатство Урала. Есть даже история о том, как Алексей Толстой привез в Уральск диковинку того времени – спиннинг – и всего за час поймал 29 жерехов! Сегодня такие рассказы воспринимаются как рыбацкие байки.

Вот Геннадий Доронин и предложил посмотреть, что сохранилось от прежнего природного изобилия. Через пять лет к казахстанским участникам присоединились оренбуржцы. С тех пор сплавы стали проходить попеременно – один год в России, другой – в Казахстане.

За эти годы участники экспедиции прошли весь Урал – от истоков в Башкортостане до Каспийского моря, они также исследовали крупнейшие притоки – Сакмару, Илек и Чаган.

Со временем региональная инициа­тива выросла в масштабный международный проект. Экс­педицию поддержали правительства Казахстана и России, ученые, депутаты двух стран, профильные министерства...

Многие руководители – акимы Западно-Казахстанской и Атыраус­кой областей – участвовали в сплавах, садились за весла вместе с остальными участниками, встречались с жителями прибрежных сел, обсуж­дали экологические проблемы Урала.

За прошедшие тридцать лет экс­педиция стала не только важной научно-общественной площадкой, но и примером настоящей народной дипломатии, объединяющей людей по обе стороны государственной границы.

В Оренбурге, Уральске и Атырау в честь юбилейной экспедиции были открыты фотовыставки. Елена Тарасенко, Александр Жищенко и Александр Мамин вспоминали свои походы по Уралу. По фото­графиям можно было проследить, как менялась река.

В истории проекта случались яркие события: в одном из сплавов по Уралу участвовал бывший Премьер-министр России Виктор Черномырдин. Уроженцу Оренбургской области не понаслышке были знакомы проблемы родного края, он неоднократно поднимал тему сохранения реки.

Во время одной из научных конференций он сказал ставшие знаковыми слова: «Надо отдавать Уралу долги, его нужно спасать. Мы слишком долго забирали у него его богатства. Главная река региона заслуживает того, чтобы о ней позаботились».

Так, благодаря авторитету Виктора Черномырдина проблема обмеления и загрязнения Урала получила широкий общественный резонанс. Он последовательно выступал за то, чтобы рассматривать реку как единую трансграничную экосистему, сохранить которую возможно только совместными усилиями Казахстана и России. Во многом именно эта общественная работа впоследствии способствовала появлению межправительственных решений по защите бассейна Урала.

За эти годы члены экспедиций свои­ми глазами наблюдали, как меняется река. На многих участках Урал заиливается, русло засоряют принесенные паводками деревья. Когда-то богатая рыбой река заметно оскудела. Осетровые, принесшие Приуралью мировую известность, практически исчезли. Попытки искусственного воспроизводства пока не дали ожидаемого эффекта, единичные особи сегодня поднимаются лишь до района Индера.

Серьезным ударом по популяции осетровых стало браконьерство 1990-х и начала 2000-х годов. При этом паводок 2024 года вновь напомнил, какой мощной природной силой остается Урал. Он по-прежнему обеспечивает водой города и села, орошает поля и луга, поддерживает жизнь огромной территории.

Не менее тревожная ситуация складывается и в пойме реки. По оценкам ученых и экологов, отсутствие полноценного весеннего разлива приводит к тому, что вода перестает поступать в озера и старицы, снижается продуктивность лугов, гибнут пойменные леса, сокращается численность диких животных.

Причинами такой ситуации экс­перты называют растущую нагрузку со стороны промышленности, сельского хозяйства и коммунального водопользования, нерациональное использование водных ресурсов, климатические циклы с малым количеством осадков, а также сокращение площади пойменных лесов.

Предложения, которые выдвигались участниками экспедиций, обсуждались на самом высоком уровне: еще в начале 2000-х годов президенты Казахстана и России поручили правительствам двух стран создать межгосударственную комиссию по проблемам Урала.

Актуальность этим вопросам придают и происходящие в последние годы климатические изменения. Более того, вопросы сохранения Урала дали толчок к решению проблем по всем трансграничным рекам Казахстана и России.

В день старта нынешней экспедиции в Оренбурге состоялись переговоры заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина и вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана Мансура Ошурбаева. Тогда же прошло заседание Российско-Казахстанской комиссии по сохранению экосис­темы трансграничного бассейна Урала, что стало еще одним шагом к укреплению двустороннего сотрудничества в природоохранной сфере.

Подводящими итоги мероприятия словами можно назвать выступление на заседании председателя эколого-туристского движения «Біздің Жайық – Наш Урал» Елены Тарасенко.

– История наших экспедиций насчитывает уже более четверти века, – отметила она. – За это время при поддержке руководства Оренбургской области, акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей, депутатов, ученых и общественности удалось провести десятки форумов, заседаний круглых столов и экологических акций. Все это стало прочной основой системной работы по сохранению Урала.

Все мероприятия в рамках сплавов направлены на решение прак­тических задач по защите экосистемы реки, популяризацию историко-культурного наследия приграничных регионов, воспитание патрио­тизма и укрепление дружеских связей между народами.