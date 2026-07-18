Косшы: пять лет в статусе города

Действующие и возводимые социально значимые объекты посетили журналисты республиканских и региональных СМИ в рамках пресс-тура, организованного в преддверии пятилетия со дня присвоения Косшы статуса города.
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