Косшы: пять лет в статусе города

Знакомство с жизнью этого населенного пункта, расположенного в нескольких километрах от Астаны, началось с посещения культурно-спортивного комплекса. Там с прошлого года успешно функционируют спортивные, культурные, интеллектуальные кружки и секции. Объект возведен по международным стандартам. За реализацию этого проекта Фонд Булата Утемуратова стал лау­реатом престижной ежегодной премии EUROBAK Awards 2025.

– Наши занятия рассчитаны для детей 5–15 лет, – рассказал один из преподавателей по робототехнике Эльдар Мусин. – Ребята изучают азы программирования, а те, что постарше, обучают младших навыкам, необходимым робототехникам. В прошлом году воспитанники выиграли призовые места в Турции и Италии.

Неплохие успехи показывают и те, кто занимается в студиях изобразительного искусства, гончарного мастерства и декоративно-прикладного направления, объединяющих представителей старшего поколения и молодежи. В момент посещения занятий журналистами женщины пряли пряжу, украшали предметы быта традиционными орнаментами. Планируется, что в рамках празднования Дня города порядка 550 аже и келин покажут свое мастерство. К слову, главными героями торжества станут пятилетние жители Косшы – как символ растущего города.

В Косшы ведется строительство общеобразовательной школы на 1 500 мест, которая будет своего рода гибридом BINOM и «Келешек мектептері». Руководитель проекта одной из крупных столичных строительных компаний Руслан Токпанбаев сообщил, что каркас здания возведен на 70%, параллельно идут работы по монтажу наружных инженерных сетей, благоустройству территории. Школа четырехэтажная, в ней будут два спортзала, столовая, актовый зал на 300 человек, площадки для отдыха и многое другое. Срок сдачи объекта – март следующего года.

Учитывая скорость роста населения (сейчас в городе, по официальным данным, проживает более 67 тыс. человек, а по неформальным сведениям, как минимум вдвое больше), вопрос обеспечения жителей учебными и медицинскими учреждениями – в числе первостепенных.

И следующим объектом посещения стал новый медицинский комплекс, который, если смотреть на макет проекта, напоминает медгородок. На одной территории расположены поликлиника на 1 000 посещений в смену, больница на 300 койко-мест, жилой комплекс для медперсонала, пансионат. В настоя­щий момент в эксплуатацию введена только поликлиника, больница готова на 75%. Как сказал заместитель генерального директора ТОО «VIAMEDIS» Нурлан Касимов, в стенах медкомплекса будут развернуты отделения хирургии, кардиологии, нейрохирургии, травматологии, урологии, гистологии, ЛОР-направления, онкологический, перинатальный, реабилитацион­ные центры. Планируется, что здесь будут обслуживать как жителей Косшы, так и близлежащих районов. Медучреждение обещают обеспечить современным оборудованием.

В первой городской школе-гимназии журналисты обратили внимание на два кабинета: по обучению азам мобилографии и вождения. В последнем, к примеру, установлен специальный тренажер-симулятор, программ­ное обеспечение которого соз­дает реалистичную картину поведения машины на дороге.

В школе детей не было, оно и понятно – каникулы. Зато некоторых учащихся мы встретили в физкультурно-оздоровительном комплексе Alan. Как сказал глава ФОКа Нуржан Аубакиров, у них есть секции по волейболу, баскетболу, футболу и плаванию. Занятия по всем видам спорта, за исключением плавания, бесплатные. Для социально уязвимых слоев населения, желающих посетить бассейн, предусмотрены льготы.

В рамках пресс-тура журналистов ознакомили и с инфраструктурными проектами, проинформировав, в частности, о ремонте местной котельной, строительстве и ремонте дорог, создании индустриальной зоны.

– Мощность инженерных сетей рассчитана максимум на 30 тысяч жителей. Сегодня Косшы сохраняет высокие темпы демографического роста и остается лидером по внут­ренней миграции в регионе. Коммунальные сети в неудовлетворительном состоя­нии, и их замена требует больших финансовых вложений. Проб­лема есть, но мы ее постепенно решаем. Что касается газификации, то в прошлом году к природному газу уже подключили первую очередь – порядка 32 тысяч потребителей. Совсем скоро присоединим вторую часть, обеспечив голубым топливом всех жителей. Со временем планируем модернизировать и котельную под газ, – прокомментировал аким города Азамат Капышев, добавив, что уже есть договоренность со столичным акима­том относительно продления велодорожки от Астаны до Косшы.