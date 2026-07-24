Мангистауские мечети могут стать новым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Событие

Казахстан получил шанс впервые за 22 года включить новый объект в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: акимат Мангистауской области

На 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в южнокорейском Пусане, в ближайшие дни будет рассмотрена национальная номинация «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места», сообщает Kazpravda.kz

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Ерлан Карин.

Работа 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО началась 19 июля. В церемонии открытия приняли участие президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани.

Форум продлится до 29 июля и собрал около трех тысяч делегатов из 196 государств — участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также представителей международных организаций и экспертного сообщества. О ходе работы сессии Ерлан Карин рассказал на своей странице в Instagram.

В этом году Комитет рассмотрит 30 новых заявок на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - казахстанская номинация «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места».

Как напомнил Ерлан Карин, инициативу о включении этого объекта в список ЮНЕСКО ранее озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау.

«За последние 22 года ни один объект нашей страны, представленный в качестве национальной номинации, не был включен в престижный Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - отметил Ерлан Карин.

По его словам, месяц назад международные эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) дали положительную оценку казахстанской заявке. Речь идет о пяти подземных мечетях - Бекет ата, Шопан ата, Караман ата, Шакпак ата и Султан Упи. Эксперты также поддержали проект соответствующей резолюции.

Вместе с тем, как отметил Карин, окончательное решение пока не предопределено. По его словам, продолжаются обсуждения относительно подземной мечети Бекет ата, поскольку этот объект относится к более позднему историческому периоду.

«Тем не менее в ближайшие дни ситуация прояснится. Надеемся, что из Пусана поступят хорошие новости», - написал Ерлан Карин.

Решение по казахстанской номинации ожидается в ближайшие дни. Если оно окажется положительным, это станет первым за более чем два десятилетия пополнением Списка всемирного наследия ЮНЕСКО новым объектом из Казахстана.

#Казахстан #Ерлан Карин #ЮНЕСКО #Список всемирного наследия

Популярное

Все
Лето перемен
«Золотая» Фатима
Возродить сквозное судоходство
Отпуск отменяется
Законодательная повестка
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Косшы: пять лет в статусе города
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Встают на крыло
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Дом для культуры
Золото из Терамо
Ресайклинг при ремонте дорог
Стипендия от Динары
Раненого филина передали в зоопарк
На Кубке мира в Корее
В тройке сильнейших
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Урал – река дружбы
Готовить специалистов нового поколения
Косшы: пять лет в статусе города
Ключевые идеи китайского госуправления

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]