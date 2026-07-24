Мангистауские мечети могут стать новым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Казахстан получил шанс впервые за 22 года включить новый объект в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: акимат Мангистауской области

На 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в южнокорейском Пусане, в ближайшие дни будет рассмотрена национальная номинация «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места», сообщает Kazpravda.kz

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Ерлан Карин.

Работа 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО началась 19 июля. В церемонии открытия приняли участие президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани.

Форум продлится до 29 июля и собрал около трех тысяч делегатов из 196 государств — участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также представителей международных организаций и экспертного сообщества. О ходе работы сессии Ерлан Карин рассказал на своей странице в Instagram.

В этом году Комитет рассмотрит 30 новых заявок на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - казахстанская номинация «Наскальные мечети Мангистау и связанные с ними священные места».

Как напомнил Ерлан Карин, инициативу о включении этого объекта в список ЮНЕСКО ранее озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау.

«За последние 22 года ни один объект нашей страны, представленный в качестве национальной номинации, не был включен в престижный Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - отметил Ерлан Карин.

По его словам, месяц назад международные эксперты Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) дали положительную оценку казахстанской заявке. Речь идет о пяти подземных мечетях - Бекет ата, Шопан ата, Караман ата, Шакпак ата и Султан Упи. Эксперты также поддержали проект соответствующей резолюции.

Вместе с тем, как отметил Карин, окончательное решение пока не предопределено. По его словам, продолжаются обсуждения относительно подземной мечети Бекет ата, поскольку этот объект относится к более позднему историческому периоду.

«Тем не менее в ближайшие дни ситуация прояснится. Надеемся, что из Пусана поступят хорошие новости», - написал Ерлан Карин.

Решение по казахстанской номинации ожидается в ближайшие дни. Если оно окажется положительным, это станет первым за более чем два десятилетия пополнением Списка всемирного наследия ЮНЕСКО новым объектом из Казахстана.