Долг. Честь. Отвага

Кинолента создана талантливым коллективом творческих работников с участием соратников Сагадата Кожахметовича. Первый министр обороны суверенного Казахстана, генерал армии, Герой Советского Союза и Халық ҚаҺарманы предстает перед зрителями не только как государственный деятель, военачальник, посвятивший службе в армии более полувека, но и как умелый организатор, опытный дипломат и добрый семьянин.

Открывая встречу, председатель президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров отметил, что фильм-портрет смонтирован из ярких страниц жизни Сагадата Кожахметовича, записей его интервью, сделанных несколько лет назад, теплых воспоминаний его родных, сослуживцев и учеников. В киноленте полно отражена роль Нурмагамбетова в исторических для Казахстана событиях в годы становления независимости страны. Высокая оценка его деятельности, высказанная Главой государства и крупными военачальниками, органически сочетается с материалами из его книг-воспоминаний.

Показательно название фильма. Нурмагамбетов считал служение народу долгом, честное и беззаветное выполнение присяги – честью, готовность в любую минуту отстаивать свободу и независимость Казахстана – отвагой.

За короткие минуты документального кино раскрываются такие качества его характера, как мужество, стойкость, простота и ответственность. По фронтам Великой Отечественной войны он прошагал от Кавказа до Берлина. Командир пулеметного взвода, роты, затем стрелкового батальона, он освобождал Украину, Молдавию, Белоруссию, Польшу. Форсировал реки Днепр, Южный Буг, Вислу, Шпрее.

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши и проявленные при этом отвагу и геройство Сагадату Кожахметовичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Во время Берлинской военной операции его батальон ликвидировал 9 опорных пунктов врага, уничтожил более 400 гитлеровцев, взял в плен свыше 1 500 немецких солдат и офицеров. Свой боевой путь он завершил штурмом рейхсканцелярии Гитлера.

Многие кадры фильма посвящены его многотрудной деятельности в послевоенные годы, когда он был заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего войсками Южной группы войск (Венгрия). С 1992 года Сагадат Нурмагамбетов – министр обороны независимого Казахстана. Указом Президента страны Нурсултана Назарбаева от 24 мая 1994 года ему было присвоено звание «Халық Қаһарманы». «Золотую Звезду» за № 1 ему лично вручил Глава государства.

На презентации зрители выразили большую благодарность создателям фильма, предложив продолжать работу по пропаганде боевых заслуг воинов-казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

Вадим Махин,

Алматы