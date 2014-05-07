Культура
Долг. Честь. Отвага

Кинолента создана талантливым коллективом творческих работников с участием соратников Сагадата Кожахметовича. Первый министр обороны суверенного Казахстана, генерал армии, Герой Советского Союза и Халық ҚаҺарманы предстает перед зрителями не только как государственный деятель, военачальник, посвятивший службе в армии более полувека, но и как умелый организатор, опытный дипломат и добрый семьянин.

Открывая встречу, председатель президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров отметил, что фильм-портрет смонтирован из ярких страниц жизни Сагадата Кожахметовича, записей его интервью, сделанных несколько лет назад, теплых воспоминаний его родных, сослуживцев и учеников. В киноленте полно отражена роль Нурмагамбетова в исторических для Казахстана событиях в годы становления независимости страны. Высокая оценка его деятельности, высказанная Главой государства и крупными военачальниками, органически сочетается с материалами из его книг-воспоминаний. 

Показательно название фильма. Нурмагамбетов считал служение народу долгом, честное и беззаветное выполнение присяги – честью, готовность в любую минуту отстаивать свободу и независимость Казахстана – отвагой. 

За короткие минуты документального кино раскрываются такие качества его характера, как мужество, стойкость, простота и ответственность. По фронтам Великой Отечественной войны он прошагал от Кавказа до Берлина. Командир пулеметного взвода, роты, затем стрелкового батальона, он освобождал Украину, Молдавию, Белоруссию, Польшу. Форсировал реки Днепр, Южный Буг, Вислу, Шпрее. 

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши и проявленные при этом отвагу и геройство Сагадату Кожахметовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Во время Берлинской военной операции его батальон ликвидировал 9 опорных пунктов врага, уничтожил более 400 гитлеровцев, взял в плен свыше 1 500 немецких солдат и офицеров. Свой боевой путь он завершил штурмом рейхсканцелярии Гитлера.

Многие кадры фильма посвящены его многотрудной деятельности в послевоенные годы, когда он был заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего войсками Южной группы войск (Венгрия). С 1992 года Сагадат Нурмагамбетов – министр обороны независимого Казахстана. Указом Президента страны Нурсултана Назарбаева от 24 мая 1994 года ему было присвоено звание «Халық Қаһарманы». «Золотую Звезду» за № 1 ему лично вручил Глава государства.

На презентации зрители выразили большую благодарность создателям фильма, предложив продолжать работу по пропаганде боевых заслуг воинов-казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

Вадим Махин,
Алматы

Популярное

Все
Экономическое развитие немыслимо без науки
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Из содержания выступ­лений Президента в регионах можно понять параметры архитектуры Нового Казахстана
Почему надо говорить про единство?
Усилить требования к безопасности
На кортах Астаны
Поздравление от Главы государства
Повелители музыки
Указ Президента Республики Казахстан
Отпечатки степи
То, что нас объединяет
Отворяя древние ворота
Читать подано!
Указ Президента Республики Казахстан
Национальная премия UMAI
Правильный сигнал
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Президент , Общество , Культура
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
Культура
Тараз вошел в список мировых городов ремесленников
Сенат , Культура
Маулен Ашимбаев: В Казахстане всегда будут особо почитать н…
Президент , Культура , Видеогалерея
Президент открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедх…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]