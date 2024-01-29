Долг живущих – помнить

Блокада длилась почти 900 дней – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Это была самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества.

Как сообщил председатель Алматинского городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и тружеников тыла, капитан первого ранга в отставке Купес­бай Жампиисов, сейчас в нашем городе действует общественная организация, которая объе­диняет бывших блокадников Ленинграда.­

– К сожалению, их осталось очень мало, всего 25 человек. Но, несмотря на свой преклонный возраст и болезни, активисты этой организации Мария Сергие­ва, Георгий Елисеев, Иоланта Ермекбаева, Михаил Зельце, Анатолий Бобков и другие проводят большую общественно-политическую работу по воспитанию молодежи в духе патриотизма и высокой гражданственности, – отметил Купесбай Жампиисов. – Мы помним подвиг жителей блокадного Ленинграда, гордимся ими и выражаем огромную благодарность нашим ветеранам за стойкость и мужество. Только сохраняя память, можно предотвра­тить повторение подобного в будущем.

Иоланте Ермекбаевой в те страшные годы было всего пять лет. Она до сих по помнит, что такое голод, помнит, как ее мама по несколько раз варила кости, чтобы потом их перемолоть и добавлять в суп, и как весной они собирали подорожник и лебеду, из которых пекли пироги. В Алматы Иоланта Михайловна переехала в 1970-х, вышла замуж за казаха. Однако родной город не забывает и вместе с правнучкой старается по возможности приезжать в Санкт-Петербург.

Много лет собирал материалы о воинах-казахах участник войны, полковник, член Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», почетный сотрудник КНБ РК Какен Абенов. Ему удалось восстановить по крупицам истории фронтовых лет многих наших земляков. Например, тогда на фронте гремело имя снайпера Дюсенбая Шыныбекова, от его пуль погибли 172 фашиста. Его друг снайпер Жусупов истребил 42 фашиста. Когда он погиб, Дюсенбай сказал на могиле друга: «Мы защищали с тобой не только Ленинград, но и Казахстан».

А вот земляку Какена Абенова Муслиму Сейсекенову выпало воевать за Пулковские высоты. В сентябре 1941 года там были остановлены фашистские полчища. Младший лейтенант Сейсекенов, командир санитарного взвода, во время наступления организовал работу медпункта, а однажды вынес с поля боя двух раненых офицеров, за что был награжден орденом Красной Звезды.

В боях под Ленинградом в рукопашной схватке погиб наш земляк Амирбек Кулаков. Его дочь приезжала на могилу отца, где ей была торжественно вручена «Книга памяти» воинов, погибших в годы войны в Ленинграде.

«Ленинградцы – дети мои»

В центре Петербурга в уютном скверике у набережной Фонтанки установлен памятник казахскому акыну Жамбылу Жабаеву, у подножия которого всегда живые цветы.

Жамбыл, восхищенный мужеством и героизмом ленинградцев и защитников города, написал свои знаменитые строки, наполненные истинно родительской любовью: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» Их тогда читали, как читают письма от родного человека в трудную минуту жизни. Акын создал их в сентябре 1941 года, когда сомкнулось блокадное кольцо. Впервые пронзительное стихотворение было опубликовано в газете «Ленинградская­ правда». Позже его издали отдельной листовкой и расклеили на улицах Ленинграда. На протяжении всех 872 дней блокады слова мудрого старца Жамбыла воодушевляли жителей города и его защитников.

Но стихи Жамбыла не только поднимали дух, они спасали жизни, причем в прямом смысле этого слова.

Как рассказывала одна из алматинок, которой довелось пережить блокаду (к сожалению, ее имя стерлось из памяти, а вот рассказанное осталось), она была тогда совсем еще маленькой. В одну из зим, когда умерли ее мама, брат, а потом и бабушка, девочка осталась совсем одна. Она решила, что в городе нет никого в живых, легла на кровать и тоже приготовилась умирать. Над кроватью висела черная тарелка репродуктора, но радио, как известно, в годы войны чаще всего молчало, лишь слышался звук метронома, который оповещал жителей о приближающейся атаке немецких самолетов. Медленное тиканье метронома означало отсутствие воздушной атаки, а быстрое говорило о том, что необходимо искать укрытие, поскольку с минуты на минуту начнется бомбардировка.

А тут вдруг радио заговорило, и девочка услышала «Ленинградцы, дети мои…». Значит, жизнь еще продолжается! Шатаясь, она вышла из дома и побрела по улице. Вскоре ее подобрали и вместе с другими детьми отправили на Большую землю. С тех пор имя Жамбыла, которого она называла своим спасителем, для нее свято.

Но не только стихами помогали осажденному Ленинграду казахстанцы. По Дороге жизни на Ладожском озере направлялись ящики и мешки с продовольствием, на которых мелом часто были написаны два слова: «Казахстан – Ленинграду».

«Никто не забыт и ничто не забыто» – эти слова, ставшие символом памяти народа о героях и жертвах той страшной войны, принадлежат поэтессе Ольге Берггольц, они высечены на граните мемориального Пискаревского кладбища, где похоронены блокадники. Голос Ольги Берггольц, который временами слышался из репродуктора, тоже спас не одну жизнь. В блокадном Ленинграде она написала поэму «Февральский дневник», а Дмитрий Шостакович создал свою знаменитую «Ленинградскую симфонию», в которой, помимо музыки, звучит и стук метронома как символа блокады.

Именно эта высокая духовность, которая сродни святости и которая была присуща всем блокадникам, помогла выстоять в той жестокой войне. И долг живущих сегодня – помнить об этом.