Долг живущих – помнить

Статьи
0
Елена Брусиловская

Со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошло 80 лет.

фото из архива Купеспая Жампиисова

Блокада длилась почти 900 дней – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Это была самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества.

Как сообщил председатель Алматинского городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и тружеников тыла, капитан первого ранга в отставке Купес­бай Жампиисов, сейчас в нашем городе действует общественная организация, которая объе­диняет бывших блокадников Ленинграда.­

– К сожалению, их осталось очень мало, всего 25 человек. Но, несмотря на свой преклонный возраст и болезни, активисты этой организации Мария Сергие­ва, Георгий Елисеев, Иоланта Ермекбаева, Михаил Зельце, Анатолий Бобков и другие проводят большую общественно-политическую работу по воспитанию молодежи в духе патриотизма и высокой гражданственности, – отметил Купесбай Жампиисов. – Мы помним подвиг жителей блокадного Ленинграда, гордимся ими и выражаем огромную благодарность нашим ветеранам за стойкость и мужество. Только сохраняя память, можно предотвра­тить повторение подобного в будущем.

Иоланте Ермекбаевой в те страшные годы было всего пять лет. Она до сих по помнит, что такое голод, помнит, как ее мама по несколько раз варила кости, чтобы потом их перемолоть и добавлять в суп, и как весной они собирали подорожник и лебеду, из которых пекли пироги. В Алматы Иоланта Михайловна переехала в 1970-х, вышла замуж за казаха. Однако родной город не забывает и вместе с правнучкой старается по возможности приезжать в Санкт-Петербург.

Много лет собирал материалы о воинах-казахах участник войны, полковник, член Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», почетный сотрудник КНБ РК Какен Абенов. Ему удалось восстановить по крупицам истории фронтовых лет многих наших земляков. Например, тогда на фронте гремело имя снайпера Дюсенбая Шыныбекова, от его пуль погибли 172 фашиста. Его друг снайпер Жусупов истребил 42 фашиста. Когда он погиб, Дюсенбай сказал на могиле друга: «Мы защищали с тобой не только Ленинград, но и Казахстан».

А вот земляку Какена Абенова Муслиму Сейсекенову выпало воевать за Пулковские высоты. В сентябре 1941 года там были остановлены фашистские полчища. Младший лейтенант Сейсекенов, командир санитарного взвода, во время наступления организовал работу медпункта, а однажды вынес с поля боя двух раненых офицеров, за что был награжден орденом Красной Звезды.

В боях под Ленинградом в рукопашной схватке погиб наш земляк Амирбек Кулаков. Его дочь приезжала на могилу отца, где ей была торжественно вручена «Книга памяти» воинов, погибших в годы войны в Ленинграде.

«Ленинградцы – дети мои»

В центре Петербурга в уютном скверике у набережной Фонтанки установлен памятник казахскому акыну Жамбылу Жабаеву, у подножия которого всегда живые цветы.

Жамбыл, восхищенный мужеством и героизмом ленинградцев и защитников города, написал свои знаменитые строки, наполненные истинно родительской любовью: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» Их тогда читали, как читают письма от родного человека в трудную минуту жизни. Акын создал их в сентябре 1941 года, когда сомкнулось блокадное кольцо. Впервые пронзительное стихотворение было опубликовано в газете «Ленинградская­ правда». Позже его издали отдельной листовкой и расклеили на улицах Ленинграда. На протяжении всех 872 дней блокады слова мудрого старца Жамбыла воодушевляли жителей города и его защитников.

Но стихи Жамбыла не только поднимали дух, они спасали жизни, причем в прямом смысле этого слова.

Как рассказывала одна из алматинок, которой довелось пережить блокаду (к сожалению, ее имя стерлось из памяти, а вот рассказанное осталось), она была тогда совсем еще маленькой. В одну из зим, когда умерли ее мама, брат, а потом и бабушка, девочка осталась совсем одна. Она решила, что в городе нет никого в живых, легла на кровать и тоже приготовилась умирать. Над кроватью висела черная тарелка репродуктора, но радио, как известно, в годы войны чаще всего молчало, лишь слышался звук метронома, который оповещал жителей о приближающейся атаке немецких самолетов. Медленное тиканье метронома означало отсутствие воздушной атаки, а быстрое говорило о том, что необходимо искать укрытие, поскольку с минуты на минуту начнется бомбардировка.

А тут вдруг радио заговорило, и девочка услышала «Ленинградцы, дети мои…». Значит, жизнь еще продолжается! Шатаясь, она вышла из дома и побрела по улице. Вскоре ее подобрали и вместе с другими детьми отправили на Большую землю. С тех пор имя Жамбыла, которого она называла своим спасителем, для нее свято.

Но не только стихами помогали осажденному Ленинграду казахстанцы. По Дороге жизни на Ладожском озере направлялись ящики и мешки с продовольствием, на которых мелом часто были написаны два слова: «Казахстан – Ленинграду».

«Никто не забыт и ничто не забыто» – эти слова, ставшие символом памяти народа о героях и жертвах той страшной войны, принадлежат поэтессе Ольге Берггольц, они высечены на граните мемориального Пискаревского кладбища, где похоронены блокадники. Голос Ольги Берггольц, который временами слышался из репродуктора, тоже спас не одну жизнь. В блокадном Ленинграде она написала поэму «Февральский дневник», а Дмитрий Шостакович создал свою знаменитую «Ленинградскую симфонию», в которой, помимо музыки, звучит и стук метронома как символа блокады.

Именно эта высокая духовность, которая сродни святости и которая была присуща всем блокадникам, помогла выстоять в той жестокой войне. И долг живущих сегодня – помнить об этом.

#память #ветераны #80-летие #Ленинград #блокадники

Популярное

Все
Три человека погибли в ДТП в области Жетысу
Мария Дмитриенко выиграла «золото» рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе
Столичные волонтеры помогают пенсионерам с уборкой снега
Определились победители международного легкоатлетического турнира в Астане
Ажар Гиният: «Насилие против медработников должно жестко пресекаться»
Qostanai IT Hub представил пять новых проектов
Еще один российский теннисист будет выступать за Казахстан
Имена коррупционеров планируют публиковать в Казахстане
Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе
Свыше центнера рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
Более 42 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из Астаны
Аким Усть-Каменогорска требует вернуть здание вокзала в комсобственность
У нас сегодня снег!
Несколько стран приостановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам
Сибирскую косулю застрелил житель Акмолинской области
Янник Синнер выиграл Australian Open
Французский турист нашел алмаз весом 7,46 карат
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Деревня, в которой хочется жить
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
Умер известный телеведущий Владимир Рерих
Итальянцы намерены выпускать макароны в Акмолинской области
Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС
Собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности
Жительницу Карагандинской области поздравили со 100-летием
В Афганистане пропал российский самолет
Вернуть нельзя оставить
Казахстанские боксеры заняли первое место на международном турнире
Иртыш вышел из берегов
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Единое время для единой страны
Жарайсың, Илья!
Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Сенаторы предлагают ужесточить законодательство против ванд…
Проект ученого ЕНУ вошел в шорт-лист премии World Summit Aw…
Инвестиции и процедуры
Ценности, которые нас объединяют

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]