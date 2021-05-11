Долгая дорога домой

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Куаныш Кожахметов

Весточка с войны

По прошествии семи десятков лет известие о воине, не вернувшемся с войны, достигло родного аула. Останки солдата нашли в четырехстах метрах от обелиска, установленного советским воинам, погибшим в боях за деревню Новая Сегежа. На обелиске среди десятков фамилий высечено имя Махметова Мукажана, уроженца с. Жанажол Шалакынского района Северо-Казахстанской области.

Он был младшим сыном в многодетной семье Махмета и Акбилек. Когда грянула война, одними из первых ушли на фронт старшие сыновья, позже призвали и Мукажана. Живым в родной аул вернулся только Нургали, остальные полегли в боях за Родину.

Дед Нургали после войны женился, воспитал пятерых детей. Он умер в середине ­90-х. Война его тоже не пощадила. В одном бою он был контужен, получил ранение в левый глаз и остался навсегда инвалидом I группы. Награжден орденом Великой Отечественной войны и несколькими медалями.

Он рассказывал своим сыновьям и внукам, что Мукажан был высокого роста, богатырского сложения. Любил петь, играл виртуозно на домбре и всегда был душой компании. Как показывают архивные документы, его жизнь прервалась в самом начале войны – в октяб­ре 41-го. В последнем своем письме домой он писал, что они насмерть бьются с фашистами на подступах к Ленинграду.

С того момента, в 2013 году, как мы получили официальное приглашение от главы админис­трации Лодейнопольского райо­на Ленинградской области для участия в торжественном захоронении останков солдат, начали собираться в дорогу. В воздушной гавани северной столицы России нас встретил командир поискового отряда «Свирский рубеж» Дмитрий Зибнев. Это он со своими поисковиками нашел останки казахстанских воинов. Когда мы подъезжали к райцент­ру, наш собеседник велел водителю свернуть к пойме реки, где и шла Ново-Сегежская операция в октябре 1941 года.

В этих боях почти все бойцы дивизии сложили головы. О наших батырах, полегших в том бою, повествует надпись, сделанная на обелиске у дороги: «С 21 по 24 октября 1941 года длилась Ново-Сегежская наступательная операция, в ходе которой бойцы 314-й стрелковой дивизии форсировали реку Свирь, заняли плацдарм, не позволив немецко-фашистским захватчикам перейти в наступление на город Тихвин и сомкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда».

На каменной плите были выбиты имена красноармейцев, геройски погибших за деревню Новая Сегежа. Среди них была и фамилия нашего деда – Мукажана Махметова. Обелиск установили поисковики отряда «Свирский рубеж». Как рассказал нам Дмитрий, имена героев были установлены по данным архивных документов. Ровно через год, буквально в четырехстах метрах, в окопе были обнаружены останки бойцов, среди которых по капсуле и был опознан наш дед Мукажан.

Вернули из забвения

На следующий день в сопровождении заместителя директора заповедника Василия Вичкунина пошли смотреть места давних боев. Вся чаща густого леса заповедника покрыта следами окопов и блиндажей. На стареньком уазике Василия Георгиевича мы доехали до Свири, а дальше пошли пешком.

Через минут десять ходьбы мы вышли на крутой берег, куда и стремились в наступлении наши земляки. О былом напоминали лежащие у кромки реки заржавевший снаряд, дырявые каски, котелки, противогазы и гильзы от патронов. Когда возвращались назад, Василий Георгиевич повел нас туда, где и были найдены воины. Нам рассказали, что останки 18 бойцов лежали на небольшой глубине в середине окопа. Среди обнаруженных бойцов только у четверых нашли медальоны, благодаря которым были установлены имена. В одном из текстолитовых солдатских медальонов и была обнаружена карточка с записью данных на рядового Мукажана Махметова.

На месте гибели земляков мы прочитали молитву и взяли горстку земли, чтобы положить рядом с могилами родителей и братьев деда. Забегая вперед, скажу, что через месяц Балуан установил надгробный камень на родовом кладбище в память о своем геройски погибшем деде, а рядом посыпали привезенную из Ленинградской области землю. По обычаю родственниками в селе Жанажол был устроен большой ас и за упокой его души прочитаны молитвы. Вот так через 72 года обрел покой аруах Мукажана.

На следующее утро, в День памяти и скорби, 22 июня в Лодейнопольском районе состоя­лась траурная церемония захоронения останков воинов, погибших в октябре 1941 года во время Ново-Сегежской ­наступательной операции. Восемнадцать бойцов Советской армии нашли упокое­ние в братском захоронении в деревне Старая Слобода. Траурная процессия, возглавляемая знаменной группой роты почетного карау­ла учеников местной школы, проследовала к стенам монас­тыря, к братской могиле. Митинг открыл глава районной администрации Илья Дмит­ренко. Он выразил слова искренней благодарности членам поисковых отрядов, которые проводят большую работу по поиску непогребенных вои­нов и возвращению их имен.

– В нынешнем году удалось установить имена четырех солдат 314-й стрелковой дивизии. Они погибли в первые же дни боев, прибыв в Лодейное Поле из Казахстана в сентябре 1941 года. Рядовой Винников Дмитрий Иванович, сержант Курганов Сергей Георгиевич, рядовой Махметов Мукажан и сержант Поляков Павел Иванович – все они призвались на войну из Северо-Казах­станской области. Родственники погибших приехали в Лодейное Поле, чтобы поклониться воинам, о судьбе которых не было известно более 70 лет, – сказал глава администрации.

Командир отряда Дмитрий Зибнев вручил нам капсулу с медальоном, в ней – узкая полоска бумаги, где записаны данные бойца 314-й дивизии рядового Мукажана Махметова. Панихиду по погибшим отслужила братия Александро-Свирского монастыря. Мы по обычаю предков прочитали суры из Корана и на могилу посыпали землю, привезенную из родного аула Жанажол. На свежую братскую могилу легли цветы и венки от благодарных жителей Лодейнопольского района, а также родственников, прибывших из Казахстана. Вот так еще нескольких солдат Великой Отечественной войны удалось похоронить с воинскими почес­тями после 72 лет забвения.

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