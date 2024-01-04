Долгожданный газовый комфорт

К системе централизованного газоснабжения в конце года подключили почти 46 тыс. человек. Это жители 19 населенных пунк­тов и трех городских микрорайо­нов. В их числе и жители аула Бершинтобе Сауранского района.

Это самый молодой район области, в состав которого входят 36 населенных пунктов. Из них пока только треть газифицирована. Жители еще 10 аулов и сел смогут пользоваться природным газом в наступившем году.

– Лучшего подарка просто не придумать к празднику, – поделилась радостью жительница населенного пункта Бершинтобе Шарбан Усманова. – Угощения для гостей и семьи впервые приготовили на газовой плите, а не на печке. В доме тепло, комфортно. Не надо носить уголь, думать о растопке дровами, выносить золу.

...В прошлом году в Туркестанской области были введены в эксплуатацию автоматические газораспределительные станции «Кирово» и «Жетысай». По информации директора туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз ­Аймак» Нуржана Туймебаева, в целом в ­2023-м 115 тысяч жителей региона получили доступ к природному топ­ливу. Это результат совместной слаженной работы управления энергетики, QazaqGaz, «КазТранс­Газ ­Аймак», «Интергаз Центральная Азия».

Кроме того, в течение последних 10 лет велись работы по подключению объектов, которые долгое время простаивали. В этом списке значится и проект газификации села Бершинтобе, реализация которого была приостановлена на три с половиной года.

На начало 2023 года в целом по области из 832 населенных пунк­тов с населением в 2 119 063 человека централизованным газоснабжением были обеспечены жители 465 населенных пунктов, то есть 55,9% от общего числа. Здесь проживают 1 537 588 жителей, что составляет 72,6% южан.

В 2023 году на строительство 107 объектов было выделено 17,5 млрд тенге. Самая крупная сумма – 8,3 млрд – профинансирована из Национального фонда, 7 млрд тенге выделили из областной казны и 2,2 млн тенге – из республиканского бюджета. Строительство 62 объектов завершено в прошлом году.

Ввод остальных 45 объектов планируется завершить в 2024-м. В результате природным газом смогут пользоваться больше полутора миллиардов жителей. В некоторых аулах уже сейчас поэтапно ведутся работы по подключению к газу.

В соответствии со стратеги­ческим планом развития региона и с учетом возможностей местные власти намерены газифицировать все населенные пункты области до 2030 года.

Для справки: до 2018 года самая южная область страны потребляла природный газ по магистральному газопроводу Газли – Шымкент (Узбекистан). Новые возможности и перспективы газификации открыло строи­тельство отечественного магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.