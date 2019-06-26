Доля внештатника

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Евгения Ермакова, Костанайская область

Департамент Агентства по делам госслужбы провел анализ и выяснил, что на 5 826 госслужащих в области приходятся 3 880 человек, работающих в госорганах по трудовому договору. По сути, это те люди, которые обеспечивают работоспособность учреждения: методисты, бухгалтеры, водители, делопроиз­водители и многие другие. Такая ситуация на первый взгляд может показаться нормальной. Вот только проверяющие обнаружили, что функциональные обязанности некоторых сотрудников (госслужащих и не госслужащих) дублируются. Есть факты, когда государственные услуги оказывают не госслужащие, а граж­данские сотрудники. Вплоть до выдачи лицензий, хотя это функция исключительно тех, кто прошел тестирование на знание госязыка и законов, а также собеседование. В департаменте Агентства по делам госслужбы считают, что такое положение дел может привести к безответственности и нарушениям законодательства, а наказать халатных работников не получится. Ведь они не несут ответственности, как госслужащие.

Главный специалист управления контроля в сфере госслужбы департамента Рашид Есламов рассказал, что в некоторых учреждениях количест­во гражданских служащих в три и более раз превышает численность государственных служащих. В пример он привел акимат села Уркаш Камыстинского района, а также отделы соцблока в акиматах Алтынсаринского и Камыстинского районов. Как отмечают ветераны госслужбы, раньше существовал приказ, который ограничивал количество гражданских служащих в общей массе работников гос­органа. Тогда руководители, чтобы принять на работу гражданского, доказывали его жизненную необходимость. Чаще всего дополнительных работников принимали в госорганы, действующие в сферах образования, соцзащиты. Сегодня ограничений и лимитов о принятии гражданских на работу нет. Такая ситуация опасна и перерасходом бюджетных средств на оплату труда многочисленных сотрудников.

В рамках проверки также выяс­нилось, что в некоторых учреж­дениях районного и областного масштабов есть специалисты, без которых госорган вполне может существовать. Например, редакторы по переводу и архивариусы. Таково мнение департамента Агентства по делам госслужбы. А вот сотрудники учреждений, которые ведут активную пе­реписку с населением и коллегами, издают и рассылают огромный объем документации, требующей в дальнейшем надлежащего хранения, с такой постановкой вопроса не согласны. Ведь архивариусы и редакторы по переводу как раз помогают избежать множества ошибок в текстах, утери важных документов.

Члены областного совета по этике предложили решить проб­лему с дополнительными сот­рудниками через оптимизацию их штатной численности, привести количество работников в соответствие с нормативами. Но здесь, возможно, проблема заключается вовсе не в желании руководителей госорганов набрать побольше людей, пристроив всех родственников до 10-го колена. Может быть, дело в нехватке квалифицированных государственных служащих, которые бы обладали должными профессиональными навыками и были эффективны? Не случайно в районах вопрос свободных вакансий очень актуален, особенно на «оживленных» участках.

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