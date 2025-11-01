По информации пресс-службы департамента полиции области, с начала текущего года в правоохранительные органы поступило 212 сообщений по фактам самовольных уходов из дома и временных мест пребывания 227 подростков. Как выяснилось, юноши уходят реже, в 53% случаев из дома сбегали девушки. Некоторые подростки делали это уже не в первый раз. К счастью, ничего непоправимого с ними не произошло, и спустя непродолжительное время все они были найдены и возвращены в свои семьи. Но надо понимать, что каждый раз на поиски затрачивается большое количество сил и средств как правоохранительных органов, так и местных волонтерских организаций. Сотрудникам полиции приходится отвлекаться от своих основных должностных функций и осуществлять поис­ковые мероприятия в круглосуточном режиме. При этом они не только принимают меры по установлению местонахождения пропавших детей, но и выясняют причины, по которым ребенок ушел из дома, анализируют их, делают соответствующие выводы и дают рекомендации родителям.

– Восемьдесят несовершеннолетних сбежали из дома после ссор, связанных с нежеланием выполнять домашние поручения или уделять больше времени учебе. Среди других причин – отсутствие доверия и взаимопонимания, равнодушие родных людей. В двух случаях дети попросту заигрались, потеряли счет времени и побоялись идти домой, потому что думали, что мамы будут их ругать. Еще десять фактов были вызваны психическими отклонениями подростков, – рассказал замес­титель начальника управления общественной безопасности ДП области Алишер Калышев.

Постоянные конфликты, недоверие, завышенные требования или, наоборот, равнодушие со стороны взрослых – все это делает дом не местом покоя и отдыха, а источником возникновения нервозности и постоян­ного стресса. Другим поводом для ухода из семьи может послужить психологическое давление в школе. К примеру, буллинг со стороны сверстников или педагогов, неуспевае­мость, страх наказания или позора тоже могут подтолк­нуть к решению уйти. Кроме того, к совершению поступка может подтолкнуть влияние Интернета и улицы. Так, социальные сети порой чересчур романтизируют идею свободы и независимости, преподнося побег как протест против скучного мира взрослых.

По словам Алишера Калышева, также иногда причиной побега детей из дома становится аморальное поведение родителей: злоупотребление спирт­ным, шумные компании или применение насилия. Подобные факты тщательно проверяются полицией, и при подтверждении ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родители могут быть привлечены к административной ответственности.

За каждым таким фактом стоит не просто конфликт, а целая цепочка случаев недопонимания, одиночества, эмоционального напряжения и страха. По данным психологов и социальных служб, большинство несовершеннолетних обычно не стремятся уйти навсегда – они просто хотят привлечь к себе внимание, чтобы их услышали и поняли. Именно по этой причине полицейские региона рекомендуют больше времени проводить со своими детьми, говорить на разные темы, интересоваться делами в школе, их настроением, окружением и друзьями, помогать решать возникающие проблемы.

– Самовольный уход детей из дома – одно из самых тревожных событий, которое может привести к тяжелым последствиям. Без присмотра подростки легко попадают под негативное влияние, нередко становятся участниками правонарушений или аморальных поступков, а иногда сами оказываются жерт­вами преступлений, – отметил Алишер Калышев.

Если все же дети совершили побег из дома, то, как советуют полицейские, не следует их наказывать, не нужно искать виноватых и читать лекции. Важно понять, что подтолкнуло ребенка к такому шагу. При этом упреки и фразы вроде «Как ты мог?» или «О чем ты думал?» лишь усугубят возникшую дистанцию. В такие моменты важно, чтобы подросток смог почувствовать поддержку и безопасность. Ведь родной дом – это не стены, а место, где тебя любят, ждут и понимают.