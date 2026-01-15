Дом в Испании купил глава частных клиник на похищенные средства из ФСМС

Ежедневно он вносил в план регистрации от 90 до 150 фальшивых пациентов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный департамент АФМ при координации прокуратуры проводит расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в 2022 году между Фондом и клиниками были заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда.

После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся в внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг. Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов.

В результате клиники незаконно получили выплаты из средств Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге. В январе 2024 года часть преступного дохода - 364 млн тенге - выведена на личные счета руководителя и его супруги.

Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в Астане, а также автомашину.

Расследование продолжается, добавили в АФМ.

