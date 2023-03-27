Как будут бороться с застройщиками-монополистами

Фору будут иметь поставщики, зарегистрированные на месте проведения работ и с наименьшим количеством договоров на исполнении.

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Новые критерии условных скидок для исключения монопольного положения отдельных крупных компаний, которые принимают участие во всех государственных закупках, введены в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

По информации министерства, новшества помогут демонополизировать строительный рынок и развивать конкуренцию.

«При расчете условных скидок учитываются дополнительные критерии: территориальный признак и отрицательные значения. Так, поставщикам, зарегистрированным в местности выполнения работ, присваивается условная скидка в размере 1%», - говорится в сообщении Минфина.

Уточняется, что территориальный признак будет применяться к госзакупкам до 400 тыс МРП по строительно-монтажным работам и работам, не связанным со строительством.

Кроме того, за каждый договор, находящийся на исполнении, у потенциального поставщика отнимается 0,1% от общей условной скидки. В Минфине поясняют, что отрицательные значения применяются к строительно-монтажным работам, работам по комплексной вневедомственной экспертизе, разработке ТЭО, ПСД и инжиниринговым услугам.

Ожидается, что новшества позволят равномерно и справедливо распределить объемы государственных закупок, а также поспособствуют развитию МСБ и увеличению поступлений налогов в регионах.