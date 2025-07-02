Фото: пресс-служба акимата

Новоселье справили 37 семей горожан. Церемония вручения ключей от квартир состоялась в акимате Карасайского района, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Поздравив виновников торжества с важным событием в их жизни, аким района Жасулан Естенов пожелал им достатка, уюта и согласия под обретенным ими шаныраком. Квартиры предоставлены им в жилом комплексе «Арнау», а также в микрорайоне «Сәукеле» Каскелена.

По данным местных властей, за последние полтора года долгожданную крышу над головой обрели 158 семей из Карасайского района, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

В целом по Алматинской области в очереди на жилье состоят 39,5 тыс. человек. Большинство их – многодетные и малоимущие семьи, выпускники детских домов. С целью решения жилищной проблемы граждан ведется строительство ряда многоквартирных арендных и кредитных домов, осуществляется покупка квартир на первичном и вторичном рынках жилья за счет госбюджета.