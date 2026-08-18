Чтобы обеспечить премиальный класс

В крестьянском хозяйстве «Лик», специализирующемся на возделывании масличных, успех связывают с научным подходом в агрономии. Как подчеркивает глава КХ Михаил Лопаткин, в их зоне, где практически каждый год наблюдается дефицит влаги, а у почв низкий бонитет, без новых технологий никак не обойтись.

– Любая культура будет рентабельной, если земля правильно обработана и может накапливать влагу, – отмечает Михаил Викторович. – Зайдите на луг – там почва со сложившейся систе­мой микроорганизмов и микро­элементов, со своей био­той. Как только по ней пройдутся отвальным плугом, структура нарушится, земля утратит способность накапливать влагу, станет твердой как камень.

На протяжении семи лет в «Лике» в партнерстве с учеными­ из Степногорска работают с биопрепаратами – средствами защиты растений, удобрениями и агрохимикатами на основе почвенных бактерий. Традиционные удобрения здесь тоже применяют, но аккуратно. По словам агрария, даже при благоприятных погодных условиях урожай премиального качества может перечеркнуть нехватка макроэлементов, например, азота, фосфора, калия.

Если говорить о подсолнечнике, то критическим может стать даже дефицит всего одного элемента. Поэтому каждые два-три года здесь проводят анализ почвы, чтобы понимать, какой биотой ее подкармливать.

– На равнине мы давно используем только чизельные плуги с вертикальной обработкой, без оборота пласта, – отмечает аграрий. – На горных склонах вообще не пашем. И почва возрождается, даже дождевые черви появились.

В этом году с учетом прогнозируемой засухи в «Лике», после того как закрыли влагу, землю агрегатами больше не трогали. Вся последующая работа была связана только с обработкой рас­тений. Причем в связи с дож­дями в начале августа потребовалось дополнительное внесение гербицидов.

– В этом специфика нашего земледелия, – пояснил Михаил Викторович. – Поэтому коридор планирования рассчитываем минимум на пять лет. Несмот­ря на затраты, проводим необходимую обработку против сорняков, чтобы почва была чистой. Земля не прощает, когда на какие-­то вещи закрываешь глаза.

За тридцать лет с момента соз­дания крестьянское хозяйство накопило большой опыт по возделыванию гречихи, злаковых, чечевицы и других культур. В последние годы компания сделала ставку на масличные – на выращивание кондитерского подсолнечника премиального качества. Почти весь объем идет на экспорт. В этом году в число покупателей вошли также переработчики с юга Казахстана.

Вместе с тем, как подчеркнул глава КХ, даже при нынешних высоких рыночных ценах культура приобретает экономическую привлекательность только в том случае, когда высокая урожайность сочетается с люксовым качеством. На сегодня аграрии используют гибриды зарубежной селекции, отвечающие определенным параметрам по содержанию масла и размеру. Если импортеры проявят интерес к отечественной продукции, в «Лике», конечно, переключатся на казахстанские гибриды.

– У нас нет проблем со сбытом, – отметил глава хозяйства. – Кондитерский подсолнечник могут брать и маслозаводы, правда, в нем содержание масла на три – пять процентов ниже.

В 2025 году аграрное предприятие полностью обновило оборудование. Здесь первыми на востоке республики освоили фотосепаратор Taiho с искусственным интеллектом. Умная установка способна отделять сложные примеси, дефектные семена, в том числе с повреж­дениями, которые не видны простым­ глазом, а также обучаться, пополняя базу данных на основе реальных засорителей. Техническим новшеством стали также специализированная сушилка последней модели и совре­менный механический ток.

Парк техники для работы на полях – новейший. Машины оснащены системой навигации, компьютерами, вплоть до того, что сами могут разворачиваться. В целом при 2,3 тыс. га, которыми располагает «Лик», количество­ техники рассчитано на 5 тыс. га. Без такого запаса прочности, по словам Михаила Викторовича, в сельском хозяйстве никуда.

– Все делается для того, чтобы обеспечить премиальный класс, – пояснил аграрий. – Продукцию мы довели до мешка, осталось только взять семечки и пожарить. Следующим шагом может стать своя переработка, и мы изучаем такую возможность. Технологии не стоят на месте, появляются разные способы жарки, хранения, упаковки.

Еще одна тема, к которой вплотную присматриваются в «Лике», – поливное земледелие. Район Самар располагает богатством в виде запаса подземной воды – можно пробурить скважины и смонтировать оросительные системы. Это сулит совсем другой уровень урожайности. Как заметил глава КХ, можно 1 тыс. га обрабатывать, а можно 100 с орошением. При этом государство предлагает еще бонус в виде субсидирования, которое может достигать 80% от стоимости оборудования.

– Это та работа, которую мы будем делать в своем хозяйстве, – заключил аграрий. – В нашей зоне рискованного земледелия растениеводством заниматься сложно, требуются водосберегающие технологии. И нужно быть заинтересованным, экс­периментировать, внедрять инновации.