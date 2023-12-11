Доставят прямо на борт

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, грузоподъемность кабины спецлифта – одна тонна. Его платформа способна поднять пассажиров на высоту до 8 м, что позволяет доставлять их на любые типы воздушных судов. Сопровождать маломобильных пассажиров будет бригада из трех специалистов.

Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки. В аэропорту работает специальная служба сопровож­дения, для вызова сотрудника которой достаточно обратиться на стойку информации по прибытию в аэровокзал. Специалист поможет пройти регистрацию и проводит в зону вылета, откуда амбулифт доставит пассажира на борт самолета.