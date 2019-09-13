Доступ казахстанских товаров к российским портам прокомментировали в ЕЭК

"По моим данным, на сегодняшний день подобная схема была обговорена на уровне Правительства, если не ошибаюсь на межправкомиссии. Все это связано с санкционным давлением на сегодняшний день, которое было и поэтому идет квотирование поставок транзита угля через территорию Российской Федерации на Украину. Я разговаривал с российскими коллегами, у них тоже есть свои аргументы, они говорят, что даже эти квоты на сегодняшний день не выполняются, но это уже отдельный разговор. Здесь необходимо определиться с той политикой, которая будет по транзиту", – сказал Серик Жумангарин в интервью журналистам в кулуарах диалоговой площадки с бизнес-сообществом Казахстана "Перспективы евразийской экономической интеграции" в НПП "Атамекен".



Отдельно он остановился на вопросе доступа казахстанского бизнеса к российским портам.



"Вопрос по доступу на территорию российских портов, он рассматривался как препятствие. На сегодняшний день, я считаю, что вопрос решен, соответствующее соглашение подписано, доступ обеспечен. Но там есть определенные схемы работы, которые необходимо соблюдать", – добавил Серик Жумангарин.

