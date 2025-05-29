Досжан Мусалиев назначен вице-министром цифрового развития

Кадровые назначения
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Около 20 лет он работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах спецгосорганов РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мусалиев Досжан Уалдинович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1985 году. Окончил Академию Федеральной службы охраны России (2002-2007), Казахский гуманитарно-юридический университет (2012-2014), Назарбаев Университет (2021-2023).

С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.

Указом Президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

#назначение #вице-министр #Досжан Мусалиев

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