Ключевыми моментами выступления Президента стали сообщение о создании в стране новых областей, изменении избирательной системы депутатского корпуса и, конечно, вопросы, связанные с коррупцией в государственном управлении.

Нашему общественному движению предстоит с карандашом в руках рассматривать озвученные задачи и инициативы Президента, взять их на общест­венный контроль.

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев уделил внимание злободневным и наболевшим вопросам по части государственного управления, которые остро волнуют всех жителей нашей страны. Надеемся, что в дальнейшем вопросы благосос­тояния населения, ценообразования будут решаться не только быстро, но и эффективно.

Президент заверил народ в том, что сегодня государство будет решительно противостоять «невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции». В свою очередь отмечу, что в 2021 году в Казахстане Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения на сумму 1 трлн 700 млрд тенге. Все нарушения, касающиеся деятельности долж­ностных лиц, описываются и предусмотре­ны в статьях 361–371 Уголовного кодекса РК. В дальнейшем нам предстоит продолжить эффективную борьбу с коррупцией.

Президент поднял также вопрос о необходимости усиления роли Парламента. Действительно, Глава государства не должен контролировать буквально все, у него просто не хватит сил и возможностей охватить все задачи. В связи с этим он предлагает Парламенту не только издавать законы, но и осуществлять контроль за их исполнением.

В последние годы активно реализуется практика «командной» работы в тех или иных ведомствах. Каждый новый руководитель приводит свою команду, а прежние сотрудники без каких-либо нарушений трудовой дисциплины увольняются, так как их заставляют писать заявление по собственному желанию. Для того чтобы это остановить, Президент предлагает навести порядок в этом направлении и квазигосударственным организациям, и бизнес-сообществу, и государственным структурам.

В завершение отмечу, что, на мой субъективный взгляд, по исполнению поручений Президента страны должен быть соз­дан отдельный нормативный документ. Более того, все государственные ведомства должны сделать приказ о выполнении озвученных задач и назначить соответствующих исполнителей.

Пока же у нас продолжает хромать исполнительская дисциплина. Ряд неформальных организаций делал опросы, которые выявили, что предыдущие президентские Послания исполняются лишь на 17%. Поэтому считаю, что в средствах массовой информации должна образоваться рубрика «Контроль исполнения Послания Президента». В свою очередь все общественные организации могли бы периодически направлять информацию в СМИ о проведенной работе. Думаю, именно так мы все вместе сможем реализовать идею «Жаңа Қазақстан», создать сильное государство.