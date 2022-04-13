Статьи
Довести до исполнения
Даулеткерей Рахметуллин, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ», директор Астанинского городского филиала «ЖАҢАРУ»

Ключевыми моментами выступления Президента стали сообщение о создании в стране новых областей, изменении избирательной системы депутатского корпуса и, конечно, вопросы, связанные с коррупцией в государственном управлении.

Нашему общественному движению предстоит с карандашом в руках рассматривать озвученные задачи и инициативы Президента, взять их на общест­венный контроль.

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев уделил внимание злободневным и наболевшим вопросам по части государственного управления, которые остро волнуют всех жителей нашей страны. Надеемся, что в дальнейшем вопросы благосос­тояния населения, ценообразования будут решаться не только быстро, но и эффективно.

Президент заверил народ в том, что сегодня государство будет решительно противостоять «невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции». В свою очередь отмечу, что в 2021 году в Казахстане Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения на сумму 1 трлн 700 млрд тенге. Все нарушения, касающиеся деятельности долж­ностных лиц, описываются и предусмотре­ны в статьях 361–371 Уголовного кодекса РК. В дальнейшем нам предстоит продолжить эффективную борьбу с коррупцией.

Президент поднял также вопрос о необходимости усиления роли Парламента. Действительно, Глава государства не должен контролировать буквально все, у него просто не хватит сил и возможностей охватить все задачи. В связи с этим он предлагает Парламенту не только издавать законы, но и осуществлять контроль за их исполнением.

В последние годы активно реализуется практика «командной» работы в тех или иных ведомствах. Каждый новый руководитель приводит свою команду, а прежние сотрудники без каких-либо нарушений трудовой дисциплины увольняются, так как их заставляют писать заявление по собственному желанию. Для того чтобы это остановить, Президент предлагает навести порядок в этом направлении и квазигосударственным организациям, и бизнес-сообществу, и государственным структурам.

В завершение отмечу, что, на мой субъективный взгляд, по исполнению поручений Президента страны должен быть соз­дан отдельный нормативный документ. Более того, все государственные ведомства должны сделать приказ о выполнении озвученных задач и назначить соответствующих исполнителей.

Пока же у нас продолжает хромать исполнительская дисциплина. Ряд неформальных организаций делал опросы, которые выявили, что предыдущие президентские Послания исполняются лишь на 17%. Поэтому считаю, что в средствах массовой информации должна образоваться рубрика «Контроль исполнения Послания Президента». В свою очередь все общественные организации могли бы периодически направлять информацию в СМИ о проведенной работе. Думаю, именно так мы все вместе сможем реализовать идею «Жаңа Қазақстан», создать сильное государство.

Популярное

Все
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
​​​​​​​Все – в сад!
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Довести до исполнения
Проверка на дорогах
Ответственность перед избирателями
По честным правилам игры
К детям – с чистым сердцем и разумом
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
Как пить дать?
Прививать правильные ценности
​​​​​​​Схемы «серые», дороги черные
​​​​​​​Отжать по полной
Точки соприкосновения
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
​​​​​​​В новых экономических реалиях
С акцентом на дебюрократизацию
​​​​​​​Настрой на конструктивный диалог
​​​​​​​В условиях геополитических рисков
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Статьи
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
Статьи
К детям – с чистым сердцем и разумом
Статьи
​​​​​​​Отжать по полной
Статьи
Проверка на дорогах
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021