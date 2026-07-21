Акерке Амалят стала первой на «Славянском базаре-2026»

Культура
Арлан Керей

Казахстанская исполнительница в упорной борьбе уступила Гран-при конкурса итальянке Рози Альфано (Сорая), став обладательницей первого места и денежной премии в размере 15 тыс. долларов. За последние годы наши исполнители прочно закрепились в числе фаворитов Международного фестиваля «Славянский базар». В 2025-м Гран-при завоевала Алмагуль Батталиева. В разные годы победу здесь праздновали Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова и Адильхан Макин.

фото с портала News.BY

После первого конкурсного дня, когда участники исполняли мировой хит, Амалят и Сорая набрали одинаковое количество баллов – 69. Судьбу главного приза фестиваля решил второй день, когда в исполнении артистов прозвучали песни на славянском языке. Здесь, по мнению жюри, лучшей оказалась итальянская певица. Аккомпанировал в этот день конкурсантам из 19 стран Национальный президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова.

Напомним, в январе этого года Акерке Амалят стала лучшей на VII Международном фестивале-конкурсе «Арт-парад в Витебске». Тогда она исполнила казахскую народную песню и набрала 129 баллов, завоевав Гран-при в номинации «Вокал».

#конкурс #фестиваль #Славянский базар #Акерке Амалят

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