Акерке Амалят стала первой на «Славянском базаре-2026»

После первого конкурсного дня, когда участники исполняли мировой хит, Амалят и Сорая набрали одинаковое количество баллов – 69. Судьбу главного приза фестиваля решил второй день, когда в исполнении артистов прозвучали песни на славянском языке. Здесь, по мнению жюри, лучшей оказалась итальянская певица. Аккомпанировал в этот день конкурсантам из 19 стран Национальный президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова.

Напомним, в январе этого года Акерке Амалят стала лучшей на VII Международном фестивале-конкурсе «Арт-парад в Витебске». Тогда она исполнила казахскую народную песню и набрала 129 баллов, завоевав Гран-при в номинации «Вокал».