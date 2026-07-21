Акерке Амалят стала первой на «Славянском базаре-2026»
Арлан Керей
Казахстанская исполнительница в упорной борьбе уступила Гран-при конкурса итальянке Рози Альфано (Сорая), став обладательницей первого места и денежной премии в размере 15 тыс. долларов. За последние годы наши исполнители прочно закрепились в числе фаворитов Международного фестиваля «Славянский базар». В 2025-м Гран-при завоевала Алмагуль Батталиева. В разные годы победу здесь праздновали Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова и Адильхан Макин.