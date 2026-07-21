Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

1. Абдуалиева Айгуль Кадесовна, 1974 г. р., президент учреждения «Международная академия экологии», председатель ОЮЛ «Международная ассоциация производителей экологически чистой продукции», проживает в городе Астане.

2. Айбеков Елдос Айбекұлы, 1990 г. р., директор НИИ «Центр исследования цифрового права и глобальных технологий», проживает в городе Алматы.

3. Амиртаев Азаматхан Сайлауович, 1978 г. р., председатель Казахстанской партии зеленых «Байтақ», проживает в городе Астане.

4. Амиртаев Сапар Абдраманович, 1962 г. р., адвокат Туркестанской областной коллегии адвокатов, проживает в городе Шымкенте.

5. Аскаров Бекзат Ерикович, 1988 г. р., юрист Казахстанской партии зеленых «Байтақ», проживает в городе Астане.

6. Әмірова Шолпан Кеңесқызы, 1983 г. р., директор ТОО «Tau Ken Geology», проживает в городе Атырау.

7. Байзаханов Аслан Адильханович, 1988 г. р., главный врач ТОО «Медицинский центр клеточных технологий», проживает в городе Астане.

8. Байтемиров Турсынбек Шерниязович, 1967 г. р., генеральный директор ТОО «БатысСуШар», проживает в городе Уральске.

9. Баубек Нариман Асқарұлы, 1982 г. р., директор ТОО «Baiterek Engineering», проживает в городе Астане.

10. Баяжума Асылбек, 1978 г. р., председатель Акмолинского областного филиала Казахстанской партии зеленых «Байтақ», проживает в городе Кокшетау.

11. Бекахметов Габит Кайратович, 1984 г. р., заместитель директора ТОО «Paradigm Shift», проживает в городе Астане.

12. Деркач Марина Владимировна, 1979 г. р., ИП «ArtLab», проживает в городе Актобе.

13. Джакишев Алмаз Ажибекович, 1997 г. р., исполнительный секретарь Восточно-Казахстанского областного филиала Казахстанской партии зеленых «Байтақ», проживает в городе Усть-Каменогорске.

14. Джаппарова Ардак Сарсенбековна, 1981 г. р., директор ТОО «СПМК-5», проживает в городе Астане.

15. Досанов Абай Сабитович, 1970 г. р., заместитель директора АО «НК «ҚТЖ» – дирекция магистральной сети, проживает в городе Астане.

16. Иманалиев Аскар Муратович, 1978 г. р., общественный деятель, проживает в городе Алматы.

17. Иманбаев Айдос Бейбитович, 1981 г. р., председатель Президиума Республиканской палаты частных судебных исполнителей, проживает в городе Астане.

18. Кажиев Сериккан Ергалиевич, 1967 г. р., директор ТОО «Семстройлидер», проживает в Астане.

19. Каметов Бакыт Хабидуллаевич, 1967 г. р., председатель постоянной комиссии по социальному и культурному развитию Атырауского областного маслихата, проживает в городе Атырау.

20. Камытбекова Сауле Жайлауовна, 1969 г. р., заместитель заведующего отделом аппарата Мажилиса Парламента РК, проживает в городе Астане.

21. Кенжалиев Эльнар Багдаулетович, 1978 г. р., менеджер проекта ТОО «Salplanet», проживает в городе Экибастузе.

22. Кенжебекова Роза Темуркуловна, 1971 г. р., исполнительный директор KTZ Express, проживает в городе Астане.

23. Керей Бекберген Дүйсенбайұлы, 1971 г. р., секретарь по вопросам зеленой экономики Казахстанской партии зеленых «Байтақ», проживает в городе Астане.

24. Краснокуцкий Андрей Анатольевич, 1986 г. р., заместитель директора ТОО «ATON+», проживает в городе Алматы.

25. Кудеринов Мурат Тасбулатович, 1977 г. р., директор ТОО «Наше право», проживает в городе Караганде.

26. Кунгожин Алмаз Мухамбетович, 1978 г. р., первый заместитель председателя правления НАО «Республиканская физико-математическая школа», проживает в городе Астане.

27. Кыдырбаев Ерлан Жайлаубаевич, 1976 г. р., специалист по коммерциализации ТОО «Азия-Auto Казахстан», проживает в городе Астане.

28. Қадырбаева Нұргүл Жұмахметқызы, 1979 г. р., самозанятая, проживает в городе Астане.

29. Қараш Алма, 1977 г. р., ИП «Alma», проживает в городе Алматы.

30. Мамытов Нургалый Киябаевич, 1958 г. р., руководитель Центрального аппарата Казахстанской партии зеленых «Байтақ», проживает в городе Астане.

31. Мартель Владимир Александрович, 1969 г. р., самозанятый, проживает в городе Алматы.

32. Махамбетова Назген Мансұрханқызы, 1994 г. р., начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», проживает в городе Шымкенте.

33. Мусаев Улан Жолдошбекович, 1979 г. р., учитель школы-гимназии № 131, проживает в Карасайском районе Алматинской области.

34. Мұратұлы Руслан, 1989 г. р., директор ТОО «КазОйлЭнерджи», проживает в Сайрамском районе Туркестанской области.

35. Ордабеков Айдос Бахытжанулы, 1988 г. р., ИП «Томирис», проживает в городе Шымкенте.

36. Ордабеков Алтай Еркебекович, 1980 г. р., директор ТОО «Bbi Project», проживает в городе Шымкенте

37. Өміртай Амалбек Даркенұлы, 1994 г. р., руководитель аппарата ГУ «Аппарат акима Толебийского района Туркестанской области», проживает в городе Шымкенте.

38. Сабурова Нургул Едигеевна, 1982 г. р., генеральный директор ТОО «Атыраугидрогеология», проживает в городе Атырау.

39. Сагимбаев Таир Амантаевич, 1983 г. р., врач-стоматолог стоматологии «ALFA-DENT», проживает в городе Астане.

40. Садинов Самат Камысбаевич, 1990 г. р., заместитель директора ГККП «Колледж № 7» управления образования Туркестанской области, проживает в городе Кентау Туркестанской области.

41. Сексенова Айман Казиевна, 1980 г. р., директор ТОО «Eco Madeniet», проживает в городе Актобе.

42. Серикбаев Айбол Усенович, 1990 г. р., управляющий директор по безопасности ТОО

«RS-ЖОЛ СЕРВИС», проживает в городе Кызылорде.

43. Скаков Ануарбек Адылбекович, 1980 г. р., директор ТОО «Астанинская Энергосбытовая компания», проживает в городе Астане.

44. Туртаев Алмат Керимбаевич, 1969 г. р., исполнительный секретарь Казахстанской партии зеленых «Байтақ», проживает в городе Алматы.

45. Туртаев Болат Талгасулы, 1992 г. р., начальник отдела бурения и КПРС ТОО «KazPetrol Group», проживает в городе Алматы.

46. Файзулин Тамирлан Банияминович, 1990 г. р., самозанятый, проживает в городе Талдыкоргане.

47. Ысматуллаев Руслан Серікұлы, 1990 г. р., директор ТОО «АS-ЖОЛ СЕРВИС», проживает в городе Кызылорде.

Приложение 2 к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан

от 20 июля 2026 года № 40⁄71