Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

1. Абдраймов Галимжан Райлович, 1965 г. р., советник директора ТОО «Inter Group Story Invest», проживает в селе Кыргауылды Карасайского района Алматинской области.

2. Абдрахманов Темиржан Кайратович, 1987 г. р., член правления Союза машиностроителей Казахстана, проживает в городе Астане.

3. Агибаев Алимбек Тулегенович, 1981 г. р., председатель Павлодарского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Павлодаре.

4. Аккозиев Рахман Сейлханович, 1963 г. р., председатель Жамбылского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Таразе.

5. Актаева Лязат Мейрашевна, 1965 г. р., генеральный директор РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда», проживает в городе Астане.

6. Альмадиев Алибек Бекболатович, 1994 г. р., артист-солист эстрадного отдела РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт имени Розы Баглановой» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, председатель Комиссии по культуре Общественного совета Министерства культуры и информации Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

7. Амантаев Кайыркен Калкенович, 1975 г. р., председатель совета директоров ТОО «Астана Авто Снаб Сервис-НС», проживает в городе Астане.

8. Аппасова Найля Темиргалиевна, 1980 г. р., директор Союза проектных компаний Казахстана, проживает в городе Астане.

9. Аргумбаев Данияр Даулеткелдиевич, 1983 г. р., советник председателя ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Алматы.

10. Аскарбекова Акбота Маратовна, 1988 г. р., руководитель индивидуального предприятия «Аскарбекова», проживает в городе Алматы.

11. Ауезова Эльмира Тугелбаевна, 1970 г. р., старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, проживает в городе Алматы.

12. Аукенов Мирас Серикбекович, 1985 г. р., заместитель председателя ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

13. Ахметов Алмат Сагындыкұлы, 1975 г. р., генеральный директор ТОО «Жигалма», проживает в городе Алматы.

14. Балажанова Ардак Байдилхановна, 1977 г. р., главный хормейстер Туркестанского музыкального драматического театра, проживает в городе Астане.

15. Балыкбаева Асемгуль Асылбековна, 1987 г. р., руководитель отдела финансов РГУ «Департамент юстиции города Астаны Министерства юстиции РК», проживает в городе Астане.

16. Бегалинов Алибек Серикбекович, 1987 г. р., исполняющий обязанности ассоциированного профессора в Международном университете информационных технологий, проживает в городе Алматы.

17. Беглова Александра Леонидовна, 1995 г. р., ведущая YouTube-канала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

18. Беркамалов Серик Нуртазаевич, 1977 г. р., директор департамента юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

19. Бидайбеков Жандос Зарипович, 1979 г. р., заместитель директора департамента законодательства НПП РК «Атамекен», проживает в городе Астане.

20. Биякаев Нуржан Темиргалиевич, 1976 г. р., независимый эксперт по банковским вопросам, проживает в городе Астане.

21. Біләл Уатхан Қабылтайұлы, 1995 г. р., журналист-редактор ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

22. Газиз Джанибек Газизұлы, 1997 г. р., генеральный директор частной компании «Omir Group», проживает в городе Алматы.

23. Гноевой Игорь Андреевич, 1996 г. р., учитель начальных классов КГУ «Средняя школа № 40», проживает в селе Павлодарское Павлодарской области.

24. Дигай Дамир Анатольевич, 1990 г. р., вице-президент группы компаний «Шин-Лайн», проживает в городе Алматы.

25. Досмухамбетова Балжан Ибатовна, 1964 г. р., председатель Атырауского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Атырау.

26. Дудабаев Еркебулан Бакытович, 1983 г. р., исполняющий обязанности председателя Алматинского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Конаеве.

27. Едильбаева Лаура Ибрагимовна, 1965 г. р., руководитель центра научных исследований Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, проживает в городе Алматы.

28. Ерназаров Кайрат Шаршыбекович, 1965 г. р., председатель Кызылординского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Кызылорде.

29. Жанқұл Тамараасар Қалниязқызы, 1976 г. р., солистка Мангистауской областной филармонии им. М. Өскінбаева, проживает в городе Астане.

30. Жапарова Асель Абилхановна, 1986 г. р., учредитель ТОО «Ясли-сад «Айшатай», директор и редактор ТОО «Информационное агентство «SERT-inform.kz», проживает в городе Таразе.

31. Ибраимов Олжас Бекдаулетович, 1986 г. р., председатель филиала ОО «Народная партия Казахстана» в области Жетісу, проживает в городе Талдыкоргане.

32. Илиев Фарух Абдувалиевич, 1984 г. р., самозанятый, проживает в городе Алматы.

33. Инкарбеков Улан Аскербекович, 1970 г. р., председатель правления Алматинского городского Общества инвалидов, проживает в городе Алматы.

34. Исабаев Орынбасар Душанович, 1955 г. р., председатель филиала ОО «Народная партия Казахстана» в области Абай, проживает в городе Семее.

35. Исмаилов Жумагали Казыбаевич, 1972 г. р., ректор АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования», проживает в городе Алматы.

36. Кабаков Тениз Сайлауович, 1991 г. р., директор ТОО «Sadu», проживает в городе Астане.

37. Кабдешев Дамир Каирович, 1999 г. р., руководитель Центрального аппарата ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

38. Кайдаров Айдын Серикказыевич, 1973 г. р., руководитель филиала Республиканской палаты частных судебных исполнителей, проживает в городе Алматы.

39. Каймаков Аскар Абаевич, 1984 г. р., управляющий партнер адвокатской конторы «QALQAN ADVISORS», проживает в городе Алматы.

40. Камбарова Зухра Медеуовна, 1967 г. р., председатель Туркестанского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Сарыагаше.

41. Каюмов Дамир Ирекович, 1984 г. р., генеральный директор ТОО «Light Engineering», проживает в городе Караганде.

42. Куленова Лейла Искандеровна, 1980 г. р., заместитель председателя ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

43. Курмангазин Бауржан Олжашевич, 1986 г. р., председатель Актюбинского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Актобе.

44. Курумбаев Надир Шамуратович, 1984 г. р., заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

45. Кусаинов Бейбут Булатович, 1985 г. р., заместитель председателя ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Алматы.

46. Қанатұлы Аман, 1997 г. р., тренер по правам лиц с инвалидностью в ОФ «Асыл Дария», проживает в городе Алматы.

47. Лаврентьев Борис Георгиевич, 1984 г. р., председатель Западно-Казахстанского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Уральске.

48. Максутов Калел Мухатаевич, 1964 г. р., заместитель председателя ОО «Народная партия Казахстана», председатель Карагандинского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана» и филиала ОО «Народная партия Казахстана» в области Ұлытау, проживает в городе Караганде.

49. Маргулан Едиге Саулебекович, 1988 г. р., генеральный директор ТОО «Nigin Industry», проживает в городе Алматы.

50. Маханов Муратбек Мамытханович, 1982 г. р., заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен», проживает в городе Астане.

51. Миронов Евгений Николаевич, 1986 г. р., коммерческий директор ТОО «Объединенная сырьевая компания», проживает в городе Павлодаре.

52. Нигматулина Венера Махаметовна, 1962 г. р., актриса, продюсер, проживает в городе Алматы.

53. Нұралин Асылбек Жамашұлы, 1959 г. р., депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель ОО «Казахстанский отраслевой горно-металлургический профсоюз», проживает в городе Астане.

54. Нурсейтов Илияс Болатович, 1984 г. р., управляющий директор частной школы International Future School, проживает в городе Астане.

55. Оразханов Нурдаулет Амантаевич, 1983 г. р., руководитель организационного отдела Центрального аппарата ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

56. Пан Владислав Виссарионович, 1987 г. р., директор ТОО «Camrades Group», проживает в городе Алматы.

57. Поднебесный Виктор Викторович, 1976 г. р., вице-президент по БИОТ ТОО «Холдинговая компания «Базис», проживает в городе Алматы.

58. Рамазанов Дархан Булатович, 1987 г. р., генеральный директор ТОО «Kap Logistics», проживает в городе Астане.

59. Рысбеков Марлен Жаксыбекович, 1986 г. р., нотариус города Алматы, проживает в городе Алматы.

60. Сеитов Совет Саутович, 1965 г. р., советник директора «Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы», проживает в городе Алматы.

61. Сейтжан Кенжеғұл Социалұлы, 1982 г. р., депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, уполномоченный по правам социально уязвимых слоев населения при Президенте Республики Казахстан, проживает в городе Алматы.

62. Смагулов Болат Советович, 1964 г. р., генеральный директор Международной ассоциации «Глобальный шелковый путь», проживает в городе Астане.

63. Смирнова Ирина Владимировна, 1960 г. р., депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, государственный и общественный деятель, проживает в городе Алматы.

64. Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызы, 1961 г. р., государственный и общественный деятель, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

65. Сұңқар Ислам Еркінұлы, 1995 г. р., депутат VIII созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель молодежного крыла ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

66. Сыдыкова Карлыгаш Нурдаулетовна, 1977 г. р., менеджер Центрального аппарата ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Астане.

67. Тулеугалиев Рашид Бектурович, 1973 г. р., председатель Мангистауского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Актау.

68. Уалихан Жандос Шоханұлы, 1999 г. р., преподаватель в КазНПУ им. Абая, проживает в городе Алматы.

69. Умаров Баймырза Абденбаевич, 1965 г. р., председатель Шымкентского городского филиала ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Шымкенте.

70. Харбедия Омари Омианович, 1967 г. р., директор ТОО «NK-CARGO», проживает в городе Петропавловске.

71. Шоканов Нурсултан Нурланович, 1986 г. р., председатель ОО «Народная партия Казахстана», проживает в городе Алматы.

72. Шонаева Елена Геннадьевна, 1983 г. р., руководитель управления тарифообразования и методологии оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, проживает в городе Астане.

Приложение 2 к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан

от 20 июля 2026 года № 39⁄70