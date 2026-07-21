Саудовская Аравия ввела новую многократную визу для совершения умры

В мире,Религии
Айман Аманжолова
корреспондент

Новая виза действует 365 дней со дня выдачи и позволяет паломникам неоднократно посещать священные города для совершения умры, при этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 суток

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

В Саудовской Аравии Министерство по делам хаджа и умры объявило о введении новой многократной визы для паломников, совершающих умру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

По данным Саудовского агентства печати (SPA), этот шаг «соответствует стратегии Saudi Vision 2030 и целям программы Pilgrim Experience по облегчению прибытия, обогащению впечатлений паломников и повышению эффективности услуг».

Паломники смогут воспользоваться новой визой только при условии, что для каждой поездки приобретут пакет услуг умры у аккредитованного оператора через платформу Nusuk Umrah. Платформа позиционируется королевством как цифровой «единый портал», предлагающий паломникам оформление визы, бронирование проживания, транспорта и авиабилетов.

Продолжительность пакета также не должна превышать количество дней, оставшихся по визе, а путешественники обязаны оформить разрешение на умру через Nusuk до прибытия в Саудовскую Аравию.

«Министерство подчеркнуло, что новая виза повышает гибкость планирования поездок и поддерживает интеграцию цифровых и операционных сервисов на всех этапах пути паломника», - добавило SPA.

После завершения паломничества и выезда из страны виза деактивируется. Ее можно снова активировать при следующем визите, после выполнения установленных регуляторных требований. В период ежегодного сезона хаджа виза также остается неактивной.

С начала 2026 года Саудовская Аравия приняла 931 500 паломников по визе умры, что на 22,5% больше, чем за тот же период 2025 года. Больше всего иностранных паломников прибывает из Пакистана, Индонезии и Ирака.

#виза #Саудовская Аравия #Умра

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