Аншлаги на фестивале в Сочи

Открывал гастроли балет «Коппелия» Ролана Пети, чьи постановки признаны классикой хорео­графического искусства XX века. Музыка Лео Делиба под взмахом дирижерской палочки Руслана Баймурзина обрела особую легкость, позволив танцовщикам демонстрировать и виртуозность, и артистизм.

Партию Сванильды исполнили в разные дни Айгерим Бекетаева и Шугыла Адепхан. Первая балерина подарила героине своенравный, огненный темперамент, а вторая показала ее утонченную иронию. Образ Франца предстал в трактовке Армана Уразова (порывистого, озорного) и Еркина Рахматуллае­ва (лирического, задумчивого). Олжас Тарланов и Рустем Сейтбеков показали трагикомичного гения-изобретателя Коппелиуса, которому в конце спектакля все зрители очень сочувствовали.

– В отличие от классических балетов, в большинстве драматических, «Коппелия» – балет комический. Я в восторге от кордебалета, особенно от исторических зарисовок, в частности, мазурки. Костюмы Франки Скуарчапино и сценография Эцио Фриджерио переносили нас в эпоху Гофмана, в мир «Песочного человека», – говорит руководитель хореографического отделения ДШИ федеральной территории «Сириус» Марина Подкорытова.

Далее публике представили гала-балет. Дирижировал оркестром Ерболат Ахмедьяров.

В трио из балета А. Адана «Корсар» А. Бекетаева, Э. Базарбаев и Д. Курмангаз поразили каскадом поддержек и виртуозными вращениями. Адажио из «Спартака» А. Хачатуряна в исполнении Ш. Адепхан и С. Накыспекова стало эпическим повествованием о жерт­венности. Одноактный балет Раймондо Ребека «How Long Is Now?» («Сколько длится Сейчас?») – оригинальное философское высказывание об ощущении времени. И здесь бурные аплодисменты звучали в честь А. Уразова, Н. Заетовой и Д. Зайдина, А. Бекетаевой и О. Тарланова, А. Тулеповой и Ж. Саукымбекова.

Nomad Ballet познакомил Сочи с национальным искусством. Живой звук этно-фольклорной группы HasSak буквально обволакивал и сливался с телами танцовщиков. Каждый номер хореографа-постановщика Султанбека Гумара был этюдом о национальной идентичности. Так, «Той бастар» задал праздничный тон, а «Аралым» («Между небом и землей») рассказал о трагедии Аральского моря.

Запомнились зрителям дуэт С. Адильхановой и И. Кайпбая из балета «Четыре истины – одна вечность», сольное выступление Досхана Зайдина в «Қилы заман» на музыку группы TURAN, номер «Мәңгүрт» на музыку А. Раимкуловой в исполнении А. Жанабил и Ж. Ахметова. А финальный «RUH» («Дух нации») с участием Айдана Калжана и артистов балета стал кульминацией всей национальной программы.

Публика долго не отпускала артистов, а специалисты, анализируя состоявшиеся гастроли, отмечали высокое мастерство, энтузиазм и универсальность балетной труппы «Астана Опера», которая блестяще представила синергию классики, contemporary и национального танца.