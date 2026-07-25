Современные угрозы все чаще направлены на сознание человека
Беседовала Раушан Бостанова
Преступность стремительно перемещается в цифровую среду, а значит, меняются требования к тем, кто должен ей противостоять. Еще несколько лет назад прокурору было достаточно хорошо знать закон и практику его применения. Сегодня ему приходится разбираться в киберугрозах, искусственном интеллекте и новых схемах интернет-мошенничества. О том, каким должен быть правоохранитель в эпоху ИИ, мы беседуем с ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Нургалымом АБДИРОВЫМ.