Современные угрозы все чаще направлены на сознание человека

– Нургалым Мажитович, сегодня много говорится о развитии ведомст­венного образования. Насколько эта тема важна для правоохранительной системы?

– Не случайно 2026-й объявлен Годом повышения качества ведомственного образования в правоохранительных органах. Это еще раз подтверждает, что любые реформы и преобразования начинаются прежде всего с людей, уровня их профессиональной подготовки и компетенций. В рамках реализации поручения Главы государства определены задачи по дальнейшему развитию образовательных программ, повышению востребованности и практикоориентированности научных исследований.

Генеральный прокурор Берик Асылов­ на недавнем выпуске магистрантов и докторантов отметил, что принятый Основной закон впервые поднял на консти­туционный уровень развитие науки, образования, цифровых прав граждан, а также ценности прогресса, инноваций и знаний как основу ответствен­ного патриотизма. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на церемонии также подчерк­нул, что сегодня недостаточно просто преподавать – необходимо каждого, начиная с магистранта, вооружить методологией исследования.

Не секрет, что от уровня профессио­нальных компетенций сотрудников напрямую зависит эффективность работы правоохранительной системы. Мир меняется­ очень быстро. Появляются новые технологии, новые виды преступ­лений, растет объем информации, с которой ежедневно работают сотрудники правоохранительных органов.

Профессионализм современного правоохранителя­ определяется не только знанием закона, но и способностью постоянно учиться, осваивать новые технологии и применять их в своей дея­тельности. Наша задача – обеспечить подготовку специалистов, которые будут востребованы не только сегодня, но и через пять – десять лет.

Поэтому в академии активно развивается направление кибертехнологий и ИИ, по ним прошли обучение уже более 11 тысяч действующих сотрудников­ правоохранительных органов. Причем речь идет не о теории, на занятиях рассматриваются реальные кейсы – от выявления интернет-мошенничества до работы с цифровыми следами.

– Академия, отметившая недавно свое десятилетие, выросла в научно-образовательный центр, где не только готовят будущих сотрудников, но и изучают угрозы, с которыми страна может столкнуться завтра. Что вы считаете главным достижением?

– Я бы сказал, что это наши выпускники, которые работают по всей стране. Особая роль академии заключается в том, что именно здесь будущие сотрудники правоохранительных органов проходят ключевой этап подготовки перед поступлением на службу. У нас есть возможность помочь им сформировать профессиональное мышление.

Для меня это имеет особое значение. В свое время, будучи прокурором области, я обращал внимание на то, какими молодые специалисты приходят на службу: умеют ли они работать с людьми, принимать решения и нести за них ответственность. Ведь именно первые годы определяют дальнейшее становление человека. И то, что наши выпускники сегодня успешно защищают права граждан и обеспечивают правопорядок в регионах, – главный маркер того, что работа академии приносит реальную пользу.

Сегодня порядка 22 процентов сотрудников органов прокуратуры и 26 процентов сотрудников финансовой полиции – выпускники нашей академии. Это не просто статистика, а показатель доверия к качеству подготовки кадров и свидетельство того, что академия является основной кузницей подготовки кадров для правоохранительных органов страны.

Поэтому, подводя итоги первого десятилетия, я бы сказал так: нам удалось создать прочный фундамент для дальнейшего развития. Но самое главное – мы понимаем, для кого работаем и какой результат хотим видеть. Это подготовка профессиональных, честных и компетентных сотрудников, которым люди смогут доверять.

– Каким должен быть современный правоохранитель?

– Каждое поколение действительно имеет свои особенности. Сегодня молодые люди быстрее воспринимают информацию, хорошо ориентируются в цифровой среде, легко осваивают новые технологии и открыты ко всему новому. Это серьезное преимущество.

Вместе с тем они не всегда готовы к тем серьезным психологическим нагрузкам, с которыми связана работа в правоохранительной системе. Принятие сложных решений, высокая ответственность, общение с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, требуют не только профессиональных знаний, но и эмоциональной зрелости, стрессоустойчивости.

Именно поэтому мы уделяем большое внимание не только формированию профессиональных компетенций, но и развитию лидерских качеств, коммуникативных навыков, стрессоустойчивости, способности работать в команде и принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. Нужно помнить, что есть принципы, неизменные для нашей профессии вне зависимости от времени, – честность, порядочность, принципиальность и уважение к закону.

Современный прокурор должен понимать, как устроена цифровая среда, и уметь работать с большими объемами данных. Самое главное качество сегодня – готовность постоянно учиться и не бояться перемен. За каждым процессуальным решением стоят интересы конкретных людей, и мы учим брать на себя эту ответственность.

Академия последовательно развивает систему непрерывной подготовки кадров. Мы работаем над расширением образовательной модели, включая внедрение программ бакалавриата, что позволит обеспечить подготовку будущих сотрудников с первых этапов профессионального становления. Такой подход обеспечит выпуск специалистов, максимально готовых к условиям современной правоохранительной службы и способных эффективно реализовывать возложенные задачи.

– Как изменилась сама природа преступлений и, соответственно, система подготовки кадров?

– Изменения кардинальные! Еще недавно большинство преступлений оставляли понятные следы в реальном мире. Сегодня мы столкнулись с массовым интернет-мошенничеством, кибератаками, использованием криптовалют и технологиями дипфейков. Например, сейчас распространены SIM-box-мошенничества, когда преступники используют специальное оборудование для подмены номеров, звонят гражданам от имени банков или госорганов и похищают деньги.

В таких условиях в академии открылась кафедра кибертехнологий и ИИ. Здесь проходят подготовку сотрудники всех правоохранительных органов. Особый упор мы делаем на практику: разбор реальных схем расследования киберпреступлений и работу с цифро­выми доказательствами.

– Что бы вы назвали главным вызовом для правоохранительной системы?

– Скорость изменений. Технологии развиваются значительно быстрее, чем общество успевает выработать механизмы защиты.

Особую обеспокоенность вызывает то, что современные угрозы все чаще направлены не на технические системы, а на сознание человека. С помощью цифровых инструментов злоумышленники получают возможность манипулировать эмоциями людей, вызывать слепое доверие через подделку голоса или изображения (дипфейки) и фактически подталкивать человека к нужным им решениям. Поэтому крайне важно работать на опережение: прогнозировать новые угрозы и готовить специалистов способными действовать в условиях такой неопределенности.

При этом сегодня уже недостаточно получить образование один раз за всю карьеру. Известна истина: если знания не прибавляются ежедневно, они убавляются. Поэтому, пока длится трудовая жизнь сотрудника правоохранительных органов, он должен повышать свою квалификацию, компетентность и профессиональный уровень.

Я убежден, что каждый сотрудник правоохранительных органов должен не реже одного раза в год проходить обучение, чтобы владеть современными технологиями и эффективно противодействовать новым видам преступности.

– Чем сегодня занимается академия в сфере науки?

– Главная задача ведомственной науки – приносить реальную пользу. Правоохранительной системе нужны не просто научные разработки, а решения, которые можно применять на практике.

Ни одно ведомство не способно в одиночку выработать универсальный рецепт борьбы с преступностью. Поэтому академия выступает площадкой для объединения научного потенциала правоохранительных органов, выработки единых подходов и исключения дублирования­ исследований.

Сегодня академией проводится работа по повышению статуса до уровня исследовательского университета, что позволит нам стать ведущим научно-аналитическим центром, обеспечивающим разработку современных решений по предупреждению преступности. Важным фактором реализации данной инициативы является поддержка со стороны Министерства науки и высшего образования.

– Почему делается особый акцент на практикоориентированности научных исследований?

– Наука не должна существовать сама по себе. Наш главный критерий – практическая полезность. Академия проводит исследования по широкому кругу вопросов – от профилактики правонарушений до прогнозирования криминогенных угроз.

Особое внимание мы уделяем форсайт-­исследованиям. Детально изучаем, как развитие искусственного интеллекта и социальных сетей может повлиять на преступность в будущем, какие новые риски появятся через несколько лет и какие изменения уже сейчас требуются в законодательстве и системе подготовки кадров.

Практическая направленность наших исследований подтверждается конкретными результатами. Так, по итогам исследования в сфере защиты прав инвесторов нами разработаны механизмы досудебного урегулирования инвестиционных споров, а также критерии создания модуля для выявления системных барьеров и устранения слепых зон надзора.

Другой пример – исследование воп­росов управления арестованными и конфискованными активами. По его результатам подготовлены рекомендации, направленные на повышение механизмов их сохранности, управления и реализации. Все рекомендации, полученные по итогам проведенных исследований, получили одобрение и используются правоохранительными и другими уполномоченными органами в практической деятельности.

– Академия является базовой организацией государств СНГ по ряду направлений. Что дает этот статус?

– Прежде всего, это признание научного потенциала Казахстана. Преступность носит транснациональный характер: наркобизнес, киберпреступность, финансовые махинации не знают границ. Эффективно противостоять им можно только сообща.

Академия стала международной площадкой, где регулярно проводятся семинары и курсы для представителей стран СНГ и Центральной Азии. При этом Казахстан выступает не только получателем знаний, но и их поставщиком. Наш опыт в сфере цифровизации правоохранительной деятельности и прокурорского надзора вызывает искренний интерес у зарубежных коллег. Наши обучающие семинары по противодействию киберпреступности и работе с электронными доказательствами прошли более сорока представителей органов прокуратуры из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

– Какова ваша роль в реализации концепции «Закон и Порядок»?

– Закон и Порядок начинаются не с наказания, а с людей – с их уважения к закону и доверия к государственным институтам. Академия обеспечивает научно-методологическое сопровождение реализации концепции «Закон и Порядок». В этой связи особое внимание уделяет правовому просвещению граждан.

Наши сотрудники регулярно проводят встречи в школах, колледжах и организациях, разъясняют правила безопасного поведения в Интернете, вопросы ответственности за совершение правонарушений, профилактики наркопреступности, лудомании и других современных угроз. Для этого нами подготовлено специальное учебное пособие для школьников и студентов, которое помогает говорить на доступном молодежи языке.

– Каким вы видите будущее академии?

– Генеральный прокурор ставит перед академией стратегическую задачу – обеспечить правоохранительную систему специалистами нового поколения, способными эффективно действовать в условиях цифровой трансформации, прогнозировать современные угрозы и предупреждать их до того, как они приобретут массовый характер.

Поэтому я вижу академию как ведущий международный научно-образовательный и экспертно-аналитический центр. Безусловно, технологии и дальше будут автоматизировать процессы, но при всех изменениях главным ресурсом останутся люди. Никакие информационные системы не заменят чувство справедливости, жизненный опыт и способность принимать сложные решения.

Мне бы хотелось, чтобы через десять лет академия ассоциировалась не только с высоким уровнем подготовки кадров, но и с передовыми научными исследованиями, экспертной деятельностью и реальным вкладом в развитие правоохранительной системы страны.

Великий просветитель Абай говорил, что знания должны служить не личному обогащению, а для того, чтобы расширить свои познания и посвятить их благородным целям. И молодым коллегам, которые только выбирают этот профессиональный путь, я хочу пожелать никогда не забывать, почему они пришли в эту профессию. От ваших решений зависят человеческие судьбы. Будьте открыты к новым знаниям, но всегда сохраняйте верность главным принципам – честности, порядочности и уважению к людям.