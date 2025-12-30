Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дождь прошел в Астане. В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме. Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололёдными материалами, работы ведутся круглосуточно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности: быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности избегать дальних поездок.

Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

С утра 30 декабря в работе по уборке снега задействовано порядка трех тысяч дорожных рабочих и более 1,4 тысячи единиц спецтехники.