По прогнозам синоптиков «Казгидромета» в ближайшие трое суток температурный фон изменится неравномерно, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, из-за смены барических систем - циклонов и антициклонов, комфортная погода сменится на дождливую.

Прогнозируются дожди, в отдельных районах с грозами, 4 апреля на северо-западе, 5-6 апреля на западе, 5 апреля на юге страны временами ожидается сильный дождь.

По территории Казахстана усилится ветер, а в ночные и утренние часы ожидается туман, днем в отдельных регионах возможен град, шквал.

Ожидается небольшое изменение дневного температурного фона по территории страны:

-на западе страны понижение от 15-25 до 10-20 тепла;

-на севере повышение от 11-20 до 15-20 тепла;

-на востоке колебание от 15-23 до 20-28 тепла, а на остальной территории страны резких изменений не ожидаются.