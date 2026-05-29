Казахстан накроют дожди с градом и сильная жара

По данным метеослужбы, в преддверии наступления лета на севере, юге, западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются дожди с грозами.

30-31 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.

На остальной территории погода преимущественно без осадков.

По республике ожидаются усиление ветра, на юге - с пыльными бурями.

По Казахстану прогнозируется повышение температуры воздуха днем на западе до +20+25°С, на севере, востоке, в центре страны до +23+38°С, на юге республики до +30+40°С.