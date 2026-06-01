Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют постепенное изменение температурного фона по всей стране, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды - прогнозируются дожди с грозами.

2 июня в Павлодарской, 3 июня в Атырауской, Мангистауской, 3-4 июня в Актюбинской, 4 июня в Костанайской областях пройдут сильные дожди, с выпадением града и шквалистый ветер.

По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе, юге - с пыльными бурями.

Температура воздуха днем на западе повысится до +23+28°С, на северо-западе ожидается понижение днем до +13+26°С, повышение на севере до +25+32°С.

В центре, на востоке страны до +27+36°С, небольшое понижение на юге, юго-востоке республики до +25+35°С.

#погода #Казгидромет #прогноз #июнь

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной ж…
Казахстан накроют дожди с градом и сильная жара
ООН: Температура воздуха на Земле побьет новые рекорды
Дожди с грозами и температурные качели сменят весеннее тепл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]