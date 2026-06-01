Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды - прогнозируются дожди с грозами.

2 июня в Павлодарской, 3 июня в Атырауской, Мангистауской, 3-4 июня в Актюбинской, 4 июня в Костанайской областях пройдут сильные дожди, с выпадением града и шквалистый ветер.

По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе, юге - с пыльными бурями.

Температура воздуха днем на западе повысится до +23+28°С, на северо-западе ожидается понижение днем до +13+26°С, повышение на севере до +25+32°С.

В центре, на востоке страны до +27+36°С, небольшое понижение на юге, юго-востоке республики до +25+35°С.