Дожди ожидаются в Казахстане 27-29 июля

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 27-29 июля, сообщает Kazpravda.kz .

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По данным метеослужбы, в предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, порывистым ветром.

28 июля на севере, 28-29 июля на востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди, град, шквал.

27 июля на юго-востоке, 27-28 июля на западе, юго-западе, 28-29 июля на северо-западе Казахстана прогнозируется очень сильная жара до 40-43 градусов.