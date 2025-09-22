Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняются дожди, на западе и юге республики днем с грозой.

23 сентября на востоке, 23-24 сентября на юго-востоке страны пройдут сильные дожди, в горных районах в ночные часы возможен переход дождя в снег.

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.

На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение дневных температур до 20-28 тепла, на востоке страны от 10-15 до 15-25 тепла.