В 2025 году драматический театр имени Бикен Римовой отметил 50-летний юбилей, сообщает Kazpravda.kz

Фото акимата области

В культурной жизни области Жетысу произошло знаковое событие — Талдыкорганскому драматическому театру имени Бикен Римовой присвоен статус академического. 

С инициативой о предоставлении этого почетного звания выступил Глава государства во время торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню работников культуры и искусства, которое состоялось 21 мая текущего года. 

Согласно постановлению Премьер-министра РК, театр официально получил статус академического 2 декабря 2025 года. 

«Это решение стало итогом многолетней плодотворной работы коллектива, высокого уровня профессионализма и значительного вклада в развитие театрального искусства и культуры Казахстана», - сообщили в акимате области.

Новость о присвоении нового статуса с большим воодушевлением воспринял коллектив театра. Художественный руководитель драмтеатра имени Бикен Римовой Сагындык Жумадил отметил, что с момента основания театра прошло более полувека, за который на его сцене поставлено множество разнообразных спектаклей и воспитано поколение талантливых актеров. 

«Каждая премьера, гастроли, аплодисменты зрителей стали золотыми страницами истории театра», - подчеркнул Жумадил. 

Присвоение статуса «академический» он назвал официальным признанием вклада коллектива в развитие культуры и укрепление национальной духовности, а также выразил уверенность, что это событие станет новой ступенью в развитии театра и одновременно возложит большую ответственность на его сотрудников.

В 2025 году драматический театр имени Бикен Римовой отметил 50-летний юбилей. Основанный в 1975 году, он начал свой творческий путь постановкой пьесы Габита Мусрепова «Қозы Көрпеш – Баян сұлу». Сегодня в театре трудятся народные артисты Казахстана Алмахан Кенжебекова, Алихан Ыдырышева, Дулыга Акмолда и Лидия Каденова. Всего в театре работают 145 человек, из которых 61 — молодые специалисты, а творческая группа включает 72 участника.

С момента образования области Жетысу театр активно участвует в культурной жизни региона и является организатором международного фестиваля «BIKEN FEST». В этом году в фестивале приняли участие девять театров из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и различных регионов Казахстана. 

