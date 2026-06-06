От строительства театров до грантов: как развивается культурная сфера Казахстана

За пять лет в стране построено 274 объекта культуры и отремонтировано более 1,2 тысячи учреждений, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государство строит новые театры, музеи и библиотеки, расширяет меры социальной поддержки работников отрасли, увеличивает количество грантов для творческой молодежи и создает новые возможности для обучения и профессионального роста. О мерах поддержки сферы сообщили в Правительстве РК.

За последние пять лет в стране построено 274 объекта культуры и отремонтировано более 1,2 тысячи учреждений. В настоящее время строительство ведется еще на 64 объектах, а ремонтные работы охватывают 130 учреждений культуры. Особое внимание уделяется развитию театральной инфраструктуры, модернизации музеев, библиотек и домов культуры в регионах.

«В текущем году строительство ведется на 64 объектах, ремонтные работы – на 130 объектах. Особое внимание уделяется развитию театральной инфраструктуры. В последние годы построены три новых театральных здания: Национальный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева в Астане, Музыкально-драматический театр города Туркестана и Областной казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова в Петропавловске», - сообщили в Правительстве.

Параллельно развивается система творческого образования. В Алматы строится общежитие на 500 мест для студентов творческих специальностей, прорабатывается создание Университета культуры и искусства в Шымкенте, а также открытие представительства Казахского национального университета искусств в Петропавловске. Ежегодно для молодых талантов выделяется более тысячи грантов в вузах и свыше 500 грантов в колледжах.

Государство расширяет и меры социальной поддержки работников культуры. В частности, артисты балета и народного танца могут получать специальные выплаты до достижения пенсионного возраста. Кроме того, деятелям культуры предоставляется служебное жилье. Только за последние годы работникам отрасли передано 260 квартир в Астане и Алматы.

Отдельное внимание уделяется поддержке молодых авторов, артистов и представителей креативных индустрий. В стране действуют литературные премии, гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары», молодежная премия «Дарын», государственные стипендии и новые механизмы поощрения победителей международных конкурсов. Также казахстанская молодежь получает возможность обучаться в ведущих зарубежных вузах по программам «Болашақ», Erasmus+, Fulbright и другим международным образовательным проектам.