Фестиваль кумыса собрал тысячи гостей в Каркаралинске

фото: Акимат Карагандинской области

В Каркаралинском районе Карагандинской области стартовал первый межрегиональный этно-гастрофестиваль BaiQymyz-2026, посвящённый традициям производства кумыса и популяризации национальной культуры, передает Kazpravda.kz.

Фестиваль собрал тысячи гостей из различных регионов Казахстана, а также России и Кыргызстана.

В живописной местности недалеко от Каркаралинска развернулся этноаул из 27 юрт и шатров, где представлены национальные ремёсла, традиционная кухня и культурное наследие казахского народа.

Одним из центральных событий праздника стал конкурс среди производителей кумыса. За звание лучшего мастера-кумысодела борются 37 участников из нескольких областей страны.

Победителей определят в шести номинациях, а общий призовой фонд составляет 10 млн тенге.

«Бескрайнюю казахскую степь можно узнать не только по карте, но и по разнообразию вкусов кумыса. К примеру, каркаралинский вобрал в себя силу полыни и изена. Кумыс — это не просто напиток. Это уникальное наследие нашего народа, отражение культуры, мировоззрения и гармонии с природой. Не случайно этот замечательный фестиваль проходит именно на земле Каркаралы. Каркаралинск — золотая колыбель казахской истории, национального духа и идей свободы. Уверен, что BaiQymyz со временем станет международным культурно-туристическим брендом, который будет знакомить мир с казахскими традициями», — отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

В рамках фестиваля также пройдут состязания по байге, кокпару, аударыспаку, жамбы ату и тенге ілу. Кроме того, зрители смогут увидеть соревнования тазы и принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

Специальным гостем фестиваля стал известный ресторатор Нариман Иржанов, который проведёт мастер-класс по приготовлению традиционных казахских блюд по старинным рецептам.