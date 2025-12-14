Экспозиция, организованная Восточно-Казахстанским историко-краеведческим музеем, объединила в одном пространстве – в Музее семьи Невзоровых – подлинные золотые артефакты, реконструкции костюмов и визуальные материалы с мест раскопок.

– На протяжении многих лет мы вели раскопки в Алтайско-Тарбагатайском регионе и получили результаты, которым действительно нет равных. Эти артефакты видели в Европе, США, Китае, где люди порой удивлялись, когда узнавали о том, какие ценности создавали наши предки. Но наша главная задача в другом: мы обязаны показать все это своей молодежи. Именно через такие выставки формируется чувство гордости за свою страну, за свой народ и культуру Великой степи, – подчеркнул на вернисаже известный археолог, доктор историчес­ких наук Зейнолла Самашев.

Посетители смогли увидеть изделия, обнаруженные в некрополях Шиликты, Берел, Елеке-сазы. Уникальные украшения из золота, оружие воинов, парадно-погребальные костюмы, роскошное убранство лошади... Большинство предметов, обнаруженных при раскопках курганов, датируются VIII–VII вв. до н. э. и демонстрируют высочайшее мастерство древних мастеров. Среди наиболее интересных экспонатов – реконструкции погребального костюма Золотого человека из Елеке-сазы, воина-музыканта кимакского каганата и женских парадных костюмов из Береля и Каракабы.

– Мы часто по инерции воспринимаем людей глубокой древности как грубых и далеких от искусства. Но когда вы подходите к витринам и видите, как тонко, с невероятной любовью и вкусом выполнены эти крошечные золотые украшения, то стереотип рушится. Эти люди чувствовали прекрасное, у них были свои художественное видение и представление о красоте. То, что вы видите здесь, – не просто археологический материал, а подлинные произведения искусства, – отметила директор музея Татьяна Стромская.

Экспонаты разных времен – от эпохи раннего железа до раннего средневековья – заставляют по-новому взглянуть на кочевой образ жизни и культуру предков.