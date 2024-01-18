Древнюю книгу отрарского учёного и поэта доставили в Казахстан из Египта

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Книга ученого и поэта Исмаила бин Хаммада аль-Джухари аль-Фараби из Отырара «Ас-Сихах» входит в число наследий, включенных в нацфонд

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Сотрудники Центрального государственного архива РК в рамках программы «Архив – 2025» доставили в страну большое количество новых данных из Арабской Республики Египет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры.

Отмечается, что труд, найденный в национальной библиотеке «аль-Асад» в Сирии, ценен как классический толковый словарь арабского языка, объединяющий 40 тысяч корней. Словарь дает богатую информацию не только об арабском языке, но и о его литературе. Название книги переводится как «Венец речи и правильные слова арабского языка».

Еще один образец рукописи этого произведения ученого из Отрара был найдет в библиотеке университета аль-Азхар в городе Каир.

«Книга «Ас-Сихах», привезенная в страну сотрудниками архива в 2022 году, изучается учеными. Обнаружение части оригинала ценного наследия, которого нет в стране, считается одним из важнейших новостей. Потому что этот труд Исмаила аль-Джухари аль-Фараби состоит всего из 6 томов. До этого один том труда учёного «Ас-Сихах» сохранялся в рукописном виде в коллекции редких книг и рукописей Национальной библиотеки Алматы. Кроме того, различные рукописные версии этого ценного труда доступны в библиотеках Лондона, Берлина, Лейдена и Парижа. Специалисты архива уверены, что версия, найденная в Египте, дополнит версии, существующие в стране», - рассказал директор Центрального государственного архива Сабит Шилдебай.

Он отметил, что научные представители Центрального государственного архива РК в результате исследовательских работ в государственных архивах России, Франции, Кыргызстана, Беларуси, Турции, Ирана, Египта собрали более 20 тысяч страниц материала, связанных с историей Казахстана и привезли копию найденных документов.

#Египет #книга #Нацфонд #ученый #поэт #Отрар

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