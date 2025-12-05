«Другого варианта нет»: Токаев призвал найти разумный баланс по нормам Налогового кодекса

Президент
144
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мероприятия Президент поручил Правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. 

«В то же время ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации.  Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что особое внимание надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей.

«Необходимо также учесть, что в следующем году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки», – говорит он.

Глава государства поручил Правительству совместно с НПП «Атамекен» до конца текущего года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу. 

#Токаев #бизнес #Акорда #налоговый кодекс #обращения

