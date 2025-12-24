Другой Толстой: спектакль по роману «Анна Каренина» покажут в Астане

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева 28–29 декабря представят премьеру спектакля «Анна Каренина. Роман парақтары». («Анна Каренина.Страницы романа»), сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

Новая постановка представляет собой не просто пересказ знакомого сюжета, а глубокое философское погружение в природу человеческой души. В центре сценического прочтения — вечные вопросы о нравственном выборе, столкновении личности с общественными догмами и той высокой цене, которую человек платит за верность самому себе.

Режиссер-постановщик и автор сценической версии Рача Махатаев предлагает взглянуть на шедевр Льва Толстого «Анна Каренина» через призму хореодрамы. В этом уникальном жанре слово, музыка и пластика сливаются в единый эмоциональный поток. Там, где заканчивются слова, каждое движение, жест и ритм обнажают внутренние конфликты героев, превращая их душевные терзания в осязаемую визуальную поэзию.

Визуальный мир постановки создан талантливой командой: художником-постановщиком Канатом Максутовым, художником по костюмам Шынар Елембаевой и хореографом Анастасией Чистюхиной. Перевод на казахский язык, выполненный Кымбат Елубаевой, придает классическому тексту особое звучание, интегрируя его в контекст национальной культуры.

В образах главных героев на сцену выйдут Инабат Абенова, лауреат премии «Серпер» Союза молодежи Казахстана Жанат Оспанов, заслуженный деятель Казахстана Айнур Бермухамбетова, Кайыржан Садыков,  лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» РК Акмарал Танабаева, Ергулан Жанпеисов, Биржан Жунусов.

Особую энергию и свежесть в постановку привносит молодежь театра: Нурсултан Есен, Амира Омарова, Зангар Абенов, Айкоркем Туранова и другие талантливые артисты, создающие живой и трепетный фон этой трагической истории.

Творческий ансамбль приглашают зрителей стать свидетелями этого масштабного полотна, где классика встречается с современным языком танца и драмы, приглашая каждого зрителя к честному диалогу. 

