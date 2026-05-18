Полные залы и овации: гастроли «Астана Балет» успешно прошли в Алматы

Афиша
Дана Аменова
специальный корреспондент

Столичные артисты покорили балетоманов новой программой

Фото: пресс-служба театра

Театр «Астана Балет» с большим успехом завершил ежегодные гастроли в Алматы. С 2 по 7 мая на сцене Almaty Theatre творческий коллектив представил яркие постановки, вызвавшие большой интерес публики, сообщает Kazpravda.kz 

Все спектакли прошли при полном аншлаге, подтвердив высокий зрительский интерес к современному казахстанскому балетному искусству.

«Для театра важно не только сохранять высокий исполнительский уровень, но и постоянно расширять художественные горизонты. В этом году мы представили алматинскому зрителю новые постановки, отражающие наш творческий поиск и стремление говорить со зрителем на современном сценическом языке. Мы рады, что гастроли вызвали такой живой отклик у публики»,  отметил директор театра Таир Каратаев.

Гастроли открылись двухактным балетом «Два ковра», премьера которого состоялась этой осенью. Масштабная постановка, созданная по мотивам древней азербайджанской легенды о ширванском ковре, погрузила зрителей в мир символов, человеческих судеб и глубоких чувств.

История любви, прошедшей через испытания временем, войной и разлукой, получила теплый отклик зрителей благодаря выразительному пластическому языку постановки. Автор либретто и идейный вдохновитель проекта  Валерий Копейкин, постановщик-режиссёр и хореограф - Александр Могилёв.

Кульминацией гастролей стала балет-кантата Carmina Burana, представленная 6 и 7 мая. Постановка, удостоенная звания «Лучшая постановка 2025 года», объединила на одной сцене балет, хор, оркестр и солистов, создав масштабное синтетическое действие.

Спектакль, обращающийся к вечным темам любви, искушения, духовного выбора и борьбы противоположностей, вызвал продолжительные овации зрительного зала.

Хореографами-постановщиками выступили заслуженный деятель Казахстана и главный балетмейстер театра Мукарам Абубахриева и Тимур Загидуллин. Музыкальное сопровождение исполняли оркестр, хор и солисты под управлением главного дирижёра Армана Уразгалиева.

В постановке приняли участие оперные солисты  баритон Адиль Султан, тенор Талгат Аллабиринов и сопрано Фируза Рахметова. Особую масштабность постановке придало участие хора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под руководством главного хормейстера, заслуженного деятеля Казахстана Алии Темирбековой.

«Гастроли в Алматы  всегда особенное событие для нашего театра. Мы благодарны зрителям за невероятно теплый прием, полные залы и искренние эмоции. Для нас особенно важно, что новые постановки нашли такой живой отклик у алматинской публики»,  поделился художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

Гастроли Астана Балет состоялись при поддержке МКИ РК и стали одним из ярких культурных событий весеннего сезона.

#Алматы #театр #гастроли #Астана Балет

