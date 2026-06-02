Шекспир по-казахски: столичный театр наградили на международном фестивале в России

Дана Аменова
специальный корреспондент

Спектакль Romeo & Juliet Казахского национального театра им.К.Куанышбаева признан лучшим на международном фестивале в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба театра

С 22 по 29 мая 2026 года в Санкт-Петербурге прошёл XXVII Международный фестиваль «Молодежь. Театр. Фест.». На сцене  Государственного театра юных зрителей имени А.А.Брянцева выступили ведущие театральные коллективы из России, Армении, Беларуси, Венгрии, Египта, Иордании, Сербии, Туниса, Турции и Узбекистана.

Казахстан на престижном фестивале представил Казахский национальный музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева из Астаны со спектаклем Romeo & Juliet по произведению Уильяма Шекспира в переводе Абиша Кекилбаева.

В зрелищной постановке одна из самых известных историй любви превращается в синема-эпос. Яркий сценический перфоманс с участием казахстанских артистов был высоко оценен жюри и удостоен звания «Лучший спектакль». 

Здесь нет музейной Вероны и ренессансного декора. Шекспир звучит на языке современности: через объектив камеры, живой рок-бэнд, резкий монтаж, свет и пульсирующую энергию молодых актеров.

В центре сюжета  столкновение двух сил: разрушительной вражды и хрупкой, беззащитной нежности.

Постановка режиссера Уланбека Баялиева выстроена как напряженное кинематографичное сценическое полотно, где важны не только текст и сюжет, но и ритм, визуальный монтаж, свет, музыка и пластика. Режиссер не иллюстрирует знаменитый классический сюжет, а исследует глубинный конфликт: что происходит с человеком и обществом, когда вражда становится нормой, а любовь - актом сопротивления.

Художник-постановщик спектакля - Канат Максутов. Костюмы созданы в коллаборации модного дома JADO и театра, над визуальными образами работали дизайнер Жадыра Сахиева и художница Акбота Капсалан.

Музыкальное оформление обеспечил бэнд Theatre Avenue под руководством Олжаса Далелхана. Хореограф - Салтанат Сунгат, сценический бой поставил Бекзат Багытжанов.

Звукорежиссеры - Ермахан Мухтаров, Улан Ерланулы.  Саунд-дизайн - бэнд Theatre Avenue. Художник по свету  Арсений Макаров, ассистент художника по свету  Азамат Бекбембетов. Видеооператоры – Жанар Толеген и Алим Махамбетов.

Главные роли исполнили Бибарыс Орман (Ромео) и Ситора Анварова (Джульетта). В спектакле также заняты ведущие артисты театра и кино. 

В новом прочтении Ромео и Джульетта – не герои из хрестоматийной трагедии, а живые, уязвимые молодые люди, для которых любовь становится вызовом миру, наполненному агрессией и наследуемыми конфликтами.

Особую выразительность спектаклю придает музыкальная составляющая: живая энергия рок-бэнда, концертная подача, ритмическое напряжение и лирические паузы, в которых трагедия Шекспира становится предельно личной и современной.

Постановка получила высокую оценку и была отмечена как яркое и значимое событие фестиваля, подтвердившее высокий художественный уровень театра и его заметное присутствие на международной сцене.

#Астана #театр #Санкт-Петербург #Шекспир

