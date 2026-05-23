Любовь сильнее войны: древнюю тюркскую легенду о музе Низами впервые показали в Астане

Фото: пресс-служба театра

Золотой дворец в Дербенте, корабль, море, юрты и животные

Грандиозная постановка российского режиссера Михаила Панджавидзе воссоздает на сцене древнюю тюркскую легенду о музе великого поэта Низами. В основе сюжета лежит драма Габита Мусрепова.

Масштабное музыкальное полотно, созданное композиторами Серикжаном и Алиби Абдинуровыми, гармонично соединило исторические мотивы Великой степи и вечные темы любви, мужества и патриотизма.

Премьера прошла с триумфом и задала высочайший стандарт для всего фестиваля. Зрители были буквально заворожены мощным синтезом всех элементов постановки, где главным магнитом стала новаторская и эмоционально насыщенная музыка.

В ее современном масштабном звучании отчетливо читались глубокие национальные мотивы, соткавшие живой культурный мост между традициями кыпчаков и Азербайджана.

Визуальное повествование захватывало дух благодаря кинематографичной сценографии: грандиозные декорации и символические контрасты войны и мира сменялись на сцене со стремительной динамикой. А аутентичный тюркский колорит и эпоху Средневекового Востока тонко подчеркивали роскошные исторические костюмы.

Сильные голоса солистов зарядили зал мощной энергией. Постановка прозвучала как цельный художественный манифест, где личная драма филигранно вплетена в историю конфликта и примирения двух братских народов.

Рождение шедевра о степной пленнице

Директор театра «Астана Опера» Александр Совостьянов отметил, что «Аппак – дочь кыпчакская» создавалась полтора года и за последний год сформировалась в целое произведение. Новую постановку он назвал символичным и по-настоящему историческим событием в культурной жизни страны.

«Эта опера призвана стать вехой и открыть новую страницу в современном искусстве Казахстана. Для нас это история о любви, войне и всепобеждающей силе музыки, а также о масштабном труде, который наши современники вкладывают в развитие национальной культуры. Творческая команда долго и кропотливо работала, чтобы доказать: новое поколение талантов способно создавать произведения, достойные стоять в одном ряду с классическими постановками, украшающими театральный репертуар. Мы с гордостью представили этот исторический спектакль, связывающий судьбы двух ярких личностей казахского и азербайджанского народов. Наш коллектив гордится проделанной работой и верит, что постановка станет популярной и найдет отклик в сердцах зрителей. Надеемся, что такой музыкальный шедевр прочно войдет в репертуар, главные партии будут осваивать новые солисты, к исполнению подключится творческая молодежь», – прокомментировал спикер.

Александр Совостьянов также добавил, что ранее национальные оперы «Абай» и «Биржан-Сара» успешно представляли за границей. Однако в этот раз декорации спектакля настолько огромны, что далеко не в каждом городе мира смогут принять их во время гастролей.

«Не все театры имеют такие размеры и масштабы, как «Астана Опера». Здорово, что у нас есть технические возможности создавать столь грандиозные полотна. Хотя транспортировка спектакля сопряжена со сложностями, мы обязательно попробуем показать его в Азербайджане, где есть большая заинтересованность», – отметил он.

Заслуженный деятель Казахстана, Серикжан Абдинуров рассказал, что идея создания оперы появилась еще в 2010 году по совету мэтра казахстанской композиторской школы Еркегали Рахмадиева, предложившего взять за основу историческую драму Габита Мусрепова.

Через образ главной героини авторы Серикжан и Алиби Абдинуровы передали лучшие черты характера тюркских девушек – скромность, учтивость и патриотизм при внешней и внутренней красоте и силе духа.

В завершение они поблагодарили творческую команду и отметили, что проект продолжает традиции Ахмета и Газизы Жубановых, а также Еркегали Рахмадиева. Его главная миссия – развитие жанра национальной оперы и представление казахского оперного искусства на мировом уровне.

Режиссер, лауреат госпремии Татарстана, Михаил Панджавидзе много лет активно сотрудничает с казахстанскими театрами.

В ходе пресс-конференции он рассказал, что либретто оперы из девяти картин обновили: в нем усилили ключевые сюжетные линии, чтобы сделать действие более драматичным.

«Речь идет, в частности, о мотивах любви к родине, интригах, а также об образе Мехрибан – жены Дара, которого в оригинале не было, но который имеет важное драматургическое значение. Изначально она была прописана достаточно схематично, как и Шараф. Мы существенно переработали материал: например, жених Аппак Дангас в нашей версии стал ее отцом и ханом, что добавило истории новых смысловых пластов. Аппак предстает не просто как кыпчакская девушка, а как ханская дочь, и это принципиально меняет ее образ. Она берет ответственность за свою судьбу и судьбу своего народа, а ее личная история оказывается неразрывно связана с судьбой страны. Отсюда возникают важные линии – патриотические и гуманистические. Таким образом, драматургия становится многоплановой и более глубокой: обычная любовная история превращается в конфликт и диалог двух цивилизаций. В этом контексте особенно актуально звучит главная идея постановки – войной войну не победить. Ее невозможно выиграть, ее можно только прекратить, и для этого кто-то должен первым протянуть руку», – констатировал собеседник.

Легкость музыки номадов

Музыкальный руководитель постановки, заслуженный деятель Казахстана, Абзал Мухитдин, подчеркнул, что в процессе работы драматургия спектакля претерпела изменения, благодаря чему удалось найти новые художественные решения и расширить тембровую палитру произведения.

В партитуру были включены редкие восточные инструменты – суоны, карнаи и египетские трубы, воссозданные специально для премьеры. При этом тембры домбры и тара стали лейтмотивами главных героев – Низами и Аппак, органично встроившись в звуковую ткань оперы.

Маэстро добавил, что выразительность музыкального языка постановки: образ монументального дворца в Дербенте раскрыт через плотные аккордовые структуры и сложные гармонии, тогда как степная линия решена в легкой, подвижной ритмике. Так первый выход Аппак словно построен на основе динамичного кюя «Желдырме».

«Аппак – дочь кыпчакская» стала масштабной постановкой в жанре гранд-оперы, отличающейся крупным художественным размахом. По колоссальности ее можно сравнить с «Аидой» Верди: она состоит из девяти картин и требует от артистов огромной вокальной отдачи. Из-за сложной тесситуры солистам приходится петь на пределе регистров, выполняя при этом задачи режиссера и постоянно двигаться. В опере много технически сложных сцен. Например, перепалка Мехрибан с Шарафом, который исполняет свою фугу на коленях. На мой взгляд, это гениальное решение. Отдельно отмечу уникальный дуэт двух евнухов: в музыкальной литературе такое встречается разве что у Генделя. Он звучит под тихий аккомпанемент тара и клавесина, чьи тембры очень интересно сливаются. Массовые шествия и закулисные хоры также впечатляют своей монументальностью, а финальный номер требует от труппы запредельной концентрации, так как к концу спектакля накапливается огромная усталость. Дополнительная трудность заключается в поиске акустического баланса: на современной большой сцене, в зале на полторы тысячи зрителей, артистам необходимо сохранять безупречную вокальную разборчивость без электронного усиления звука, преодолевая мощь плотного оркестра», – пояснил Абзал Мухитдин.

Впрочем, проект беспрецедентен по своему объему и еще только предстоит осознать весь масштаб запущенного механизма.

Символ мира

Ведущая солистка театра, заслуженный деятель Казахстана, сопрано Бибигуль Жанузак отметила, что партия Аппак требует особого подхода из-за сложного внутреннего и сценического перевоплощения персонажа. На протяжении двух часов ее героиня проходит путь от любимой, избалованной ханской дочери до супруги великого поэта Низами, демонстрируя смелость, благородство и аристократизм.

По словам исполнительницы, вокальный материал написан в широком диапазоне и задачи усложняются активным движением, включая верховую езду на лошади.

Директор оперной труппы театра, заслуженный деятель Казахстана, баритон Талгат Мусабаев воплотил образ доблестного полководца Шарафа, на победах которого держится царство, однако с внутренними человеческими слабостями.

«Стремясь к власти, мой герой предает царя Дару, за что в итоге расплачивается. Этот внутренний надлом требует серьезного актерского переосмысления и умения показать, как ломается характер персонажа. Музыкальный материал партии чрезвычайно сложен для академического исполнителя: он задействует весь диапазон и требует мгновенного переключения между регистрами. Скорее всего, это под силу только вокалисту с большим опытом, для молодых артистов это будет серьезным вызовом. Режиссер задал высокую планку, выдвинув на первый план драматургию и актерскую игру, но сюжет при этом останется абсолютно понятным зрителю. Плененная Аппак становится главным камнем преткновения, из-за которого расходятся пути Шарафа и царя. Безусловно, это новый спектакль, который со временем будет развиваться и совершенствоваться в процессе сценической практики», – заключил оперный певец.

Художники, заслуженные деятели Казахстана Павел Драгунов и Софья Тасмагамбетова сообщили, что ткани для постановки искали очень долго, а материалы для костюмов обитателей Золотого дворца пришлось везти из соседней страны.

Постановка получилась масштабной: для нее сшили 576 костюмов, изготовили десятки декораций и предметов реквизита. За кулисами самоотверженно работали сотрудники пошивочного и декорационного цехов, чьи усилия позволили воплотить в жизнь это сложное сценическое решение.

Через цвет и фактуру текстиля авторы передали настроение эпохи, заложив в оформление глубокий символизм.

Визуальный контраст между кыпчаками и дербенцами сделан настолько четким, что зритель точно не запутается в сюжете.

Все-таки финал оперы оставляет зрителя один на один с цветущей степью – сильным визуальным символом возрождения и памяти.

Громкая премьра «Аппак – дочь кыпчакская» снова потверждает, что современный музыкальный язык способен говорить о вечном без излишнего пафоса. Разорвать разрушительный круг войны под силу только созидательной силе любви.