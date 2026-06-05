Алматинский кукольный театр пригласили на международный фестиваль под эгидой ТЮРКСОЙ

Об этом стало известно после успешного выступления артистов в Талдыкоргане

Фото: пресс-служба театра

Государственный академический театр кукол принял участие в IV международном театральном фестивале BIKEN FEST, сообщает Kazpravda.kz

Знаковый творческий смотр вновь объединил ведущие творческие коллективы на сцене Талдыкорганского академического драматического театра имени Бикен Римовой. Масштабное культурное событие, учрежденное в 2023 году к 100-летию со дня рождения народной артистки Казахстана и лауреата Государственной премии, прошло уже четвертый раз. В ставшем традиционным форуме приняли участие артисты из Грузии, Турции, Узбекистана, а также из Астаны, Алматы, Туркестана, Актау и Усть-Каменогорска.

В рамках фестиваля Государственный академический театр кукол представил зрителям психологическую драму «Без лица» с глубоким философским подтекстом, которая получила высокую оценку международных экспертов и театралов.

«Спектакль «Без лица» стал одной из самых исследовательских и профессионально исполненных постановок фестиваля. В этой работе мы увидели новые возможности современного театра кукол. Высокий уровень мастерства кукловодов, точность каждого движения и его смысловая наполненность мгновенно захватывают внимание зрителя. В основе постановки глубоко и выразительно раскрываются вопросы человеческой сущности и самопознания», – отметил председатель жюри, заслуженный деятель Казахстана Еркін Жуасбек.

Режиссер спектакля – Николоз Сабашвили из Грузии, специально приглашенный для работы над постановкой.

Необычные пластические решения символических кукол, актерское мастерство, культура движения и целостная художественная система сценического пространства подчеркивают содержательную глубину спектакля и побуждают зрителя обратиться к собственному внутреннему миру.

Спектакль нашел отклик в сердцах участников и гостей фестиваля. Его актуальная тема и глубокое философское содержание никого не оставили равнодушным. Зал был полностью заполнен зрителями, а продолжительные аплодисменты после окончания сценического представления стали искренним признанием мастерства творческого коллектива.

Театроведы и международные эксперты особо отметили режиссерское решение, слаженную работу актерского ансамбля, высокий уровень кукловождения и художественную целостность постановки, подчеркнув ее актуальность и новаторский характер в современном театральном пространстве.

Кроме того, по итогам фестиваля Государственный академический театр кукол получил приглашение к участию в международном фестивале, который состоится в текущем году под эгидой ТЮРКСОЙ, став обладателем специального приглашения на престижное творческое мероприятие.