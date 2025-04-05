фото Юрия Беккера

Это наша общая история

Солнечным апрельским днем Дом дружбы как гостеприимный шанырак принимал большую делегацию представителей государственных и общественных структур, молодежных объединений, волонтеров и историков из Российской Федерации, приехавших в Алматы, чтобы вместе с казахстанскими коллегами обсудить планы дальнейших действий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества.

Основной темой обсуждения стала приближающаяся знаковая дата – 80-летие Великой Победы. 9 Мая – особый день для людей, которые чтут память о героическом прошлом своих отцов, дедов и прадедов, всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал свободу и независимость страны.

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель Российского Федерального агентства

по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

Конференция послужила стартом для цикла совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных юбилейной дате. Ее программа состояла из трех панельных сессий: «Память Победы: мост между поколениями и культурами», «Молодежные движения по поддержке Памяти Победы» и «Современные проекты по укреплению общей истории».

Открывая конференцию, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов отметил, что эта встреча в Доме дружбы стала еще одним шагом в укреплении взаимоотношений наших стран.

– Память о войне – это наша общая история, которая также служит сегодня основой для плодотворной совместной работы на перспективу. Под эгидой 80-летия Победы, да и в целом, нам важно реализовывать совместные проекты, направленные на обучение, самореализацию, духовно-нравственное воспитание молодежи, – отметил Абзал Нукенов.

Подвиг во имя мира

Особый интерес собравшихся вызвало выступление министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, которая передала участникам конференции самые добрые пожелания от имени руководства нашей страны:

– Безусловно, мы с вами сегодня собрались по особому поводу. Память о Великой Отечественной войне является сакральной для каждого, кто по сей день чувствует боль, знает суть и значение и, конечно же, разделяет гордость Великой Победы над фашизмом.

80 лет назад мир выстоял перед угрозой «коричневой чумы». Человечество доказало свое право на жизнь и созидание. И все это благодаря героизму и мужеству Солдата Великой Победы – Солдата, объединившего дух и отвагу миллионов людей, сотни народностей всех республик Советского Союза.

Это величайшее событие особенно близко для казахстанцев. В нашей стране трудно найти семью, которую не затронула бы трагедия той войны. С каждым годом День Победы обретает все большую значимость. Увы, ряды непосредственных участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла и очевидцев тех страшных, но героических лет редеют на глазах.

Президенту нашей страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву принадлежат такие слова:

«Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее».

Это истина, которая обретает особую силу в Год празднования 80-летия Великой Победы. В этой связи мы, потомки победителей, сегодня начинаем цикл совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных этой дате и призывающих к сохранению памяти о ней ныне и навсегда! Мы убеждены, что эта идея близка всем братским народам постсоветского пространства, и искренне надеемся, что она найдет достойный отклик у наших друзей.

Несомненно, Великая Победа была обеспечена вкладом сотен миллионов человек. Этот вклад неизмерим в принципе. К нему нельзя применить рыночное понятие «цена». Мы просто знаем, что Великая Победа имеет огромную ценность для всего народа Казахстана.

Аида Балаева подчеркнула, что первых дней войны казахстанцы приняли активное участие в мобилизации:

– По данным казахстанских историков, с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года были призваны 1 196 164 человека. А это, задумайтесь, каждый пятый житель республики! Во время Сталинградской битвы Казахстан стал ближайшим тылом Сталинградского фронта, поэтому в Западно-Казахстанской области с 15 сентября 1942 года было введено военное положение. На территории Казахстана сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов, в том числе 3 кавалерийские дивизии и 2 стрелковые бригады как казахские национальные объединения. Все 12 сохранившихся к окончанию войны дивизии получили почетные наименования. Пять дивизий заслужили звание «гвардейских».

Общеизвестно, что в конце июля 1941 года в Казахской ССР были сформированы 238-я, 310-я, 312-я, 314-я, 391-я стрелковые, 105-я кавалерийская дивизии.

Это произошло в самый критичный для нашего общего Отечества момент. Красная армия была обескровлена, и на пути немецких войск на московском и ленинградском направлениях в сентябре уже не было кадровых воинских частей. А на подступах к Москве – у Волоколамска, Ярославля и Тулы встали хорошо вооруженные, укомплектованные и, главное – с командным составом, имеющим боевой опыт, казахстанские 316-я, 312-я, 238-я, 391-я стрелковые дивизии.

На ленинградском направлении 310-я, сформированная в Акмолинске, и 314-я, сформированная в Петропавловске, стрелковые дивизии остановили немецкие войска, рвавшиеся к реке Свирь для соединения с финскими частями, с целью создания второго, уже смертельного кольца блокады. Ленинград был спасен. Некоторые немецкие командиры в мемуарах писали: «…прибыли монгольские дивизии с Дальнего Востока, сражаются до последнего, в плен не сдаются...»

Казахстанские соединения участвовали в сражении на Курской дуге. Это 72-я гвардейская дивизия, сформированная в Акмолинске, 73-я гвардейская дивизия и 173-й гаубичный артиллерийский полк, сформированные в Алма-Ате, 8-я гвардейская стрелковая дивизия, сформированная в Семипалатинске, и другие воинские части.

Аида Балаева напомнила, что более 30 казахстанцев – участников Курской битвы стали Героями Советского Союза. Это Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Изгутты Айтыков, Георгий Игишев, Амантай Даулетбеков, Андрей Бельгин, Сергей Зорин и другие.

– Мы знаем точное число казахстанцев, награжденных Золотой звездой Героя Советского Союза – 528 человек. Но мне не хотелось бы привязывать все к цифрам. Как быть с теми, кто совершил немыслимое, спасая ценой своей жизни жизнь сотен тысяч человек, и не был награжден? – говорила она. – Напомню, что блистательный советский офицер-панфиловец Бауыржан Момышулы, который в ноябре 1941-го, будучи командиром батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка, сорвал наступление гитлеровцев на Волоколамском шоссе у деревни Матренино, Звезду Героя получил посмертно – в 1990 году, спустя восемь лет после физической кончины.

Казахстанцы героически сражались под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, воевали на территориях Прибалтики, Украины, Польши, Германии, Франции, Китая, участвовали в партизанском движении.

Имена героев-казахстанцев – Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Рахимжана Кошкарбаева, героев-панфиловцев – у всех на слуху и вписаны в Золотую книгу Победы. Навсегда останется в истории имя первого обладателя звания «Халық Қаһарманы», первого министра обороны независимого Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сыгравшего ключевую роль в создании и становлении Вооруженных сил Казахстана. Как не вспомнить и нашего прославленного ученого, юриста Салыка Зиманова, воевавшего против гитлеровцев в артиллерийских войсках.

– Однако имена других, не менее отважных героев, к сожалению, не столь известны. Наша миссия, наш поколенческий долг – не просто передать потомкам память об известных героях, но и раскрыть и увековечить имена и судьбы других, незаслуженно забытых и до поры безвестных, – обозначила общие задачи министр культуры и информации Казахстана.

Она отметила, что относительно недавно, в связи с вышедшим на экраны художественным фильмом о Брестской крепости, вспомнили о трех тысячах ее защитниках, призванных из Казахстана. Плечом к плечу с другими воинами крепость обороняли заместитель политрука Касым Баталов, младший сержант Григорий Буянов, военфельдшер Владимир Доценко, танкист Касым Жарменов, радист Габбас Жуматов, помкомвзвода Нигмат Ильясов, сержант Копесбай Иманкулов, политрук Муртаза Карслиев, пулеметчик Евгений Качанов, автоматчик Сергей Лебедев. В районе городского вокзала Бреста сражался 44-й стрелковый полк, где геройски погиб наш коллега-журналист, бывший ответсекретарь казахстанской газеты «Ленинская смена» Павел Гончаров…

– В ходе Великой Отечественной войны советский народ отстоял свою независимость. От вражеской оккупации была освобождена не только территория Советского Союза, но и ряд европейских государств. Нацизм был уничтожен как идеология и политическая система. Но ценой этому была жизнь 27 миллионов человек. Безвозвратные потери казахстанцев составили 601 011 тысяч человек. Из них 279 696 тысяч человек – а это 46,5 тысяча от общего числа потерь – убиты в бою; 42 766 тысяч, или 7,1 процента – умерли в госпиталях от ран и болезней; 271 503 тысяч, или 45,2 процента – пропали без вести, – привела цифры Аида Балаева, добавив, что, по последним данным казахстанских историков, из 128 тысяч военнослужащих-казахов, попавших в гитлеровский плен, лишь 23 тысячи вернулись домой живыми, пережив ужасы нацистских концлагерей.

В своем выступлении министр культуры и информации говорила и о тех, кто приближал Победу, героически работая в тылу:

– Война – это не только людские, но и экономические потери. Казахстан в буквальном смысле отдал все для фронта. В военные годы республика поставила фронту 85 процентов свинца, а каждая четвертая пуля была отлита из сырья, добытого в Лениногорске (сегодня это Риддер). Кроме этого, Казахстан поставил 79 процентов всех полиметаллических руд, 65 процентов висмута, 60 процентов молибдена, 35 процентов меди.

Принято считать, что массовая передислокация промышленных предприятий способствовала превращению Казахстана в индустриальную страну. И здесь есть большая доля истины. В Казахстан было эвакуировано 220 предприятий, которые на базе родственных объектов размещались в Алма-Ате, Чимкенте, Семипалатинске, Уральске, Караганде…

Размещение эвакуированных предприятий привело к возникновению новых отраслей индустрии – машиностроения, станкостроения, производства боеприпасов, химической промышленности и черной металлургии. Только за первые два военных года в республике достроено и построено 35 предприятий черной и цветной металлургии, два завода, шесть рудников, восемь рудников с обогатительными фабриками, 14 шахт и пять карьеров. Увеличилась добыча угля в Карагандинском бассейне, нефти – на промыслах Эмбы и Актюбинска, меди – на Балхашском и Карсакпайском медеплавильных заводах, хромитовых руд – в Хромтау. Введены в эксплуатацию новые нефтеносные площади – Комсомольск, Джолдыбай, Кошкар. В Гурьеве ввели в строй крупный нефтеперерабатывающий завод.

Но размещение предприятий осуществлялось в условиях жесточайшей нехватки топлива, продуктов питания, строительных материалов. И то, что заводы порой вырастали в голой степи, – это не преувеличение, а исторический факт. В годы войны с особым усердием работала не только экономика и промышленность. На общую Победу трудились все – от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика, – сказала Аида Балаева.

Разумеется, трудно переоценить и ключевую роль культуры. Об этом также рассказала глава профильного министерства:

– Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до «Его величества искусства»… Но нет, государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы. Казахстанские мастера сценического и музыкального искусства стали востребованы на фронте. Формировались выездные бригады, в которых артисты выступали с концертами в прифронтовой полосе и в госпиталях. Позже подсчитали, что казахстанские концертные организации дали 36 525 тысяч представлений для 9 миллионов зрителей.

В военные годы в республике наблюдался подъем в развитии кинематографии. На базе эвакуированных студий «Мосфильм», «Ленфильм» и Алма-Атинской киностудии – позже она станет «Казахфильмом» – снято 30 картин, в числе которых – «Два бойца», «Жди меня», «Ленинградцы», «Партизаны», «Батыры степей», «Сын бойца» и другие. В съемках принимали участие известные актеры – Михаил Жаров, Любовь Орлова, Николай Черкасов, Марина Ладынина и другие. Здесь же, в Алма-Ате, находясь в эвакуации, Сергей Эйзенштейн завершил работу над первой частью фильма «Иван Грозный».

Примечательно, что на «Казахфильме» в 1943 году был снят фильм Ефима Арона «Белая роза», где роль раненого офицера сыграл Шакен Айманов. Сегодня «Казахфильм» носит имя этого легендарного актера и режиссера.

Сотрудничество и интеграция кинематографистов России и Казахстана в единый творческий процесс закладывали основу собственной казахстанской киноиндустрии. В 1944 году, когда «Ленфильм» и «Мосфильм» вернулись на родину, студия «Казахфильм» во главе с Шакеном Аймановым, Мажитом Бегалиным, Султан-Ахметом Ходжиковым и многими другими начала собственный путь.

– Огромную роль в достижении Великой Победы сыграли писатели и композиторы, – продолжила Аида Балаева. – Среди них особое место занимают писатели-фронтовики. Эти люди были не только талантливыми литераторами, но и вдохновителями своего народа, воспевавшими мужество и патриотизм. В годы жестоких боев писатели Бауыржан Момышулы, Жубан Молдагалиев, Кемел Токаев, Касым Аманжолов, Маликк Габдуллин, Азильхан Нуршаихов, Абу Сарсенбаев, Касым Кайсенов, Калижан Бекхожин и многие другие взяли в руки оружие и ушли на фронт. Благодаря их произведениям мы можем прочувствовать реалии военных лет, осознать тяготы войны, узнать о подвигах солдат и понять ценность самоотверженного труда.

Великие представители народной поэзии Жамбыл, Нурпеис Байганин, Кенен Азербаев, Нартай Бекежанов и другие посвятили свои стихи и толғау героизму защитников Отечества, оставив потомкам бесценное духовное наследие.

Творчество писателей-фронтовиков – это не только отражение храбрости, стойкости и героизма, но и проявление глубокой заботы о своем народе и высокой гражданской ответственности. Их главный завет – сохранять мир, защищать родную землю и укреплять дружбу между народами, – акцентировала внимание Аида Балаева, сообщив также, что в 1944 году композиторами Муканом Тулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди написан первый Государственный гимн Казахской ССР.

Были приведены и другие важные данные:

Около 90 эвакуированных писателей пополнили ряды деятелей литературы Казахстана, в их числе – Алексей Толстой, Сергей Михалков, Федор Панферов, Константин Паустовский, Самуил Маршак, Михаил Зощенко. Также около 90 писателей и поэтов сражались на фронте, среди них были – Дмитрий Снегин, Павел Кузнецов, Дихан Абилев, Джумагали Саин, Калмакан Абдыкадыров.

Несомненный вклад в развитие искусства республики внесли художественные коллективы 23 эвакуированных театров и филармоний. Выдающиеся мастера сцены Галина Уланова, Юрий Завадский, Вера Марецкая и другие передавали свой богатый опыт артистам казахстанских театров.

На театральных сценах ставились не только известные произведения, но и проходили громкие премьеры. Например, в 1942 году в Казахстане была впервые, как жанр, поставлена опера. Автором ее был Евгений Брусиловский, и называлась она «Гвардия, алға!». А в 1944 году была поставлена опера Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай». В том же 1944 году был открыт ТЮЗ, ныне носящий имя Наталии Сац.

Деятелями изобразительного искусства Казахстана за военный период создано свыше двух с половиной тысяч произведений живописи, графики и скульптуры, в которых отражены патриотизм, стойкость, мужество и героизм советских людей на фронте и в тылу. За выдающиеся заслуги в развитии живописи и графики Президиум Верховного Совета КазССР присвоил звание народных художников республики Абылхану Кастееву и Моисею Левину, звание заслуженных деятелей искусства Казахстана – Сергею Бондарю и Науму Карповскому.

– Как видим, годы войны открыли для казахстанской культуры новые горизонты для роста. Небывалый патриотический дух и мотивация стали теми факторами, которые определили на многие годы вперед облик и содержание казахского художественного и музыкального искусства, театра и кино, поэзии и литературы. Безусловно, мы, сегодняшнее поколение, должны ценить это и воспринимать как уникальный исторический этап на пути к становлению современной отечественной культуры, – сказала Аида Балаева.

– Естественно, история не терпит сослагательного наклонения: мы не можем даже предположить, каким мог быть Казахстан, если бы не Великая Отечественная война.

С уверенностью можно констатировать одно: мы живы благодаря великому подвигу Советского Солдата. И в наших силах передать эту простую истину следующим поколениями. Мы должны продолжать совместную работу по поиску без вести пропавших солдат, снимать фильмы, издавать книги, посвященные Великой Отечественной войне, рассказывать о ней детям и внукам. И тогда величайшая Победа в истории человечества будет жить вечно, – заключила министр культуры и информации РК.

Эстафета памяти

О важности для казахстанской и российской молодежи сохранения памяти о войне говорил на конференции и заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, отметив, что не случайно в центре обсуждения стали не отвлеченные сюжеты, а ориентированные на практическое воплощение инициативы нашего совместного гуманитарного сотрудничества.

– Центральная тема конференции – это тема Победы, и этот выбор очевиден. В последние годы мы все чаще говорим о важности сохранения исторической памяти, ведь если мы забудем о нашем общем героическом прошлом, то неизбежно превратимся в манкуртов, людей без убеждений, без традиций, тем более что в условиях глобализации эта опасность становится вполне реальной, – отметил Антон Рыбаков. – И поскольку мы сегодня на казахстанской земле, то должны сказать о вкладе народа Казахстана в Великую Победу. Порядка одного миллиона двухсот тысяч жителей республик ушли на фронт, и на фронтах войны, на тыловых работах, в промышленности был занят почти каждый четвертый житель Казахстана. Более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза.

Антон Рыбаков подчеркнул, что тема войны для него особенно близка еще и потому, что тогда Казахстан принял около полутора миллионов беженцев из оккупированных районов со всех уголков Советского Союза.

– Среди них была и моя бабушка. Здесь, в Алма-Ате, в 1947 году родилась моя мама, поэтому для меня Казахстан, и Алма-Ата в первую очередь, стали второй Родиной. Я хотел бы поблагодарить всех казахстанцев за то гостеприимство и радушие, с которым были приняты здесь наши соотечественники, наши бабушки и дедушки, не случайно для них эта земля действительно стала родной, – сказал он.

Антон Рыбаков обратил внимание, что сегодня в Алматы собрались наши молодые активисты, волонтеры, инициаторы многих совместных общественных проектов, которые объединили усилия в сохранении памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

– Кроме того, среди участников – представители ведущих научных центров по изучению истории ХХ века из России и Казахстана, и я хотел бы сказать отдельно о значении профессионального осмысления общего исторического прошлого. В этом плане невозможно переоценить вклад настоящих специалистов – историков, архивистов, музееведов, голос которых должен звучать громче дилетантских рассуждений тех, кто пользуется историческими знаниями в качестве инструмента для манипуляций, – говорил он. – Очень важно, что в конференции принимают участие и деятели кино: история в глазах нового поколения нуждается и в качественном образном воплощении. Казахская пословица гласит: у настоящих друзей и дети дружны, и в этой народной мудрости заключен наказ нашему поколению: мы должны передать российской и казахстанской молодежи эстафету взаимного уважения и опыт взаимной поддержки. Ради этой благородной цели мы и собрались.

В свою очередь руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров отметил важность укрепления дружбы и сотрудничества между народами.

– Пример тому – Великая Отечественная война: один народ никогда не смог бы защитить свою страну, только вместе мы выстояли и победили! Победа – это заслуга всего советского народа, в том числе и казахстанцев. Великая Отечественная война – символ единения народов. Наши отцы и деды вместе воевали, вместе отстраивали страну после Победы, дружили, любили друг друга, и очень важно, что это проявляется и в нынешнем поколении. Несколько лет назад мы запустили программу «Мы вместе!», и это еще один повод к дальнейшим совместным действиям, – подчеркнул Григорий Гуров.

В рамках конференции министр культуры и информации РК Аида Балаева и руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров подписали План мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.

В преддверии 80-летия Победы сторонами запланирован ряд других совместных проектов, в том числе различные акции, форумы, культурные события.