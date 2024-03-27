«Дубровский» вышел comme il faut

Классическое произведение поставили в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По словам режиссера Татьяны Баевой, история дворянина-разбойника дает возможность по полной включить фантазию и актерам, и зрителям. В спектакле задействовано множество персонажей. Нескольким артистам приходится выходить на сцену в двух, а то и трех разных ролях. Кроме того, стояла задача вписать в рамки сцены насыщенную событиями и, как сейчас говорят, локациями сюжетную линию. От режиссера требовались такие сценические метафоры, чтобы сохранить основную канву произведения и при этом не растерять чудесную пушкинскую романтику.

Спектакль короткий. Он длится без антракта всего 1 час 15 минут. Начало напоминает натянутую струну: с первых же сцен раскручивается конфликт между соседями-помещиками. Обида и гнев буквально звенят в голосе Сергея Засорина в роли князя Андрея Гавриловича Дубровского. Хриплыми, рычащими интонациями отвечает помещик-самодур Кирила Троекуров в исполнении актера Максима Горбанева. Образ властного богача подчеркивает хлыст, который Троекуров не выпус­кает из рук. Кажется, от свистящих ударов на сцене вот-вот посыплются искры. Даже у стульев из гостиной помещичьей усадьбы спинки прямые, высокие, узкие – как тетива. Гордыня и злоба буквально резонируют в воздухе, страсти накаляются с космической скоростью.

Общеизвестно, что ключевыми эпизодами произведения являются пожар, в котором гибнет поместье старика Дубровского, забава Троекурова с голодным медведем, а также объяснение молодого наследника Владимира Дубровского с возлюбленной Машей. В том числе эпизод с коронной фразой «Спокойно, Маша, я – Дубровский». Все эти обстоятельства легко представить на киноэкране, но очень сложно передать на ограниченном пространстве театральной сцены. Татьяна Баева нашла решение в использовании передвижных декораций, имитирующих то запертую комнату, то судебный зал, то непреодолимую преграду. С помощью подвижных стен-перегородок ей удалось удерживать нерв даже во время длительных монологов. А это высший пилотаж режиссуры.

– Я всегда верю, что нам поможет дух Александра Сергеевича, – отметила режиссер. – Это не первая моя работа по произведениям поэта. В репертуаре театра уже много лет спектакль «Играем Пушкина». И в его постановке точно помогал дух поэта. Поэтому я верила, что все получится, что найдется необычный режиссерский ход, который позволит переложить прозу на язык драматургии.

Прекрасно справился со всеми ролями известный восточноказахстанский актер Сергей Астраханцев. Он убедительно передал образы соседа-подхалима, сек­ретаря и других персонажей. Искусство перевоплощения продемонстрировал Сергей Засорин, сыгравший роли-антиподы – гордого князя Дубровского-старшего и помещика Верейского – богача, за которого против воли выдали замуж Машу. С обоими амплуа Сергей справился блестяще. Отдельным «героем» постановки стало музыкальное оформ­ление, составленное редактором Еленой Мищенко.

Спектакль «Дубровский. Начало», без сомнения, пропишется в постоянном репертуаре областного драмтеатра. Ему предстоит еще дозреть, отшлифоваться. Есть над чем работать, например, молодым актерам Юрию Миронову в роли Владимира Дубровского и Юлии Забавской, сыгравшей Машу Троекурову. Возможно, чуть короче и легче станут некоторые сцены, некоторые монологи. В целом же премьера прошла на ура. В зале был аншлаг, публика долго не отпускала актеров. Спектакль вышел comme il faut – что надо!

К слову, у романа «Дубровский» любопытная история. У всех главных его героев были реальные прототипы. Осенью 1832 года Пушкин гостил в Москве у своего приятеля Павла Нащокина и услышал от него историю о юном белорусском шляхтиче Островском. Тот рано остался без отца, во время пожара в усадьбе сгорели документы, подтверж­дающие его права на помес­тье. Этим воспользовался сосед, который через суд отобрал у молодого человека землю со всем имуществом. Выброшенный в буквальном смысле на улицу юный дворянин собрал из оставшихся крепостных шайку и начал орудовать в духе Робин Гуда – грабил продажных чиновников, бессовестных помещиков. И делился деньгами с бедняками. В 1831 году благородного разбойника арестовали. По описанию он был высоким, светловолосым, в сером сюртуке, красивым, с большими серыми глазами. Буквально через полгода он смог сбежать прямо на улице, избавившись от цепей на глазах конвойных. Его искали, но не нашли. Еще одна любопытная деталь: в своем романе Александр Сергеевич использовал реальное судебное решение по изъятию имения, в котором разве что заменил фамилии действующих лиц.

К сожалению, роман остался незавершенным. Произведение было дополнено и издано друзьями Пушкина только в 1841 году, то есть после смерти поэта. Но даже в таком виде «Дубровский» считается классическим образцом романтической прозы.